Carlos Barbarito participará en la Feria Internacional del Libro con un breve ensayo sobre Castelao

Carlos Barbarito destacó la profundidad del material

En relación con la obra, Barbarito destacó la profundidad del material y el impacto que genera la figura abordada: “Estoy ante una biografía de Castelao. Es algo conmovedor leerla porque el hombre que prefirió ser conocido simplemente como Castelao fue, en vida, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, narrador, ensayista, dramaturgo, dibujante, médico y político. Y, como si eso no bastase, uno de los padres del nacionalismo gallego. Trato de recorrer los lugares que recorrió, ya sea por asuntos familiares, por razones de estudios y trabajos, por cuestiones políticas: Rianjo, donde nació, Bernasconi, en la provincia argentina de La Pampa, Santiago de Compostela, Madrid, Vigo, Pontevedra, Francia, Bélgica, Alemania, Bretaña, Badajoz, Extremadura, Valencia, Barcelona, Nueva York, Cuba, París, Buenos Aires, donde, internado en el sanatorio del centro gallego, en 1950, falleció. Treinta y cuatro años después sus restos fueron trasladados de nuevo a Galicia. Descansan en el Panteón de Gallegos Ilustres, en el monasterio de Santo Domingo de Bonava. Transcribo las instrucciones del gobierno español acaecido el deceso de Castelao: Habiendo fallecido en Buenos Aires el político republicano y separatista gallego Alfonso Rodríguez Castelao se advierte lo siguiente: La noticia de su muerte se dará en páginas interiores y a una columna. Caso de insertar fotografía, esta no deberá ser de ningún acto político. Se elogiarán únicamente del fallecido sus características de humorista, literato y caricaturista. Se podrá destacar su personalidad política, siempre y cuando se mencione que aquella fue errada y que se espera de la misericordia de Dios el perdón de sus pecados. De su actividad literaria y artística no se hará mención alguna del libro ‘Sempre en Galiza’ ni de los álbumes de dibujos de la guerra civil. Cualquier omisión de estas instrucciones dará lugar al correspondiente expediente”.