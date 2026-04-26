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    Carlos Barbarito participará en la Feria Internacional del Libro con un breve ensayo sobre Castelao

    El escritor y crítico de arte pergaminense integrará un panel en la Feria Internacional del Libro para presentar Catelao, Revolución gráfica en Galicia.

    26 de abril de 2026 - 10:00
    Carlos Barbarito participará en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con una presentación dedicada a la figura de Castelao.

    Carlos Barbarito participará en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con una presentación dedicada a la figura de Castelao.

    ARCHIVO

    El escritor y crítico de arte pergaminense Carlos Barbarito participará el próximo 2 de mayo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en la presentación del libro Catelao, Revolución gráfica en Galicia, una actividad que incluirá proyección audiovisual y un posterior coloquio.

    La presentación se llevará a cabo en el stand 1601 de la Xunta de Galicia, en el sector amarillo del predio ferial, donde Barbarito compartirá el panel junto a la productora Diana Reiter y el grabador Néstor Goyanes.

    Carlos Barbarito destacó la profundidad del material

    En relación con la obra, Barbarito destacó la profundidad del material y el impacto que genera la figura abordada: “Estoy ante una biografía de Castelao. Es algo conmovedor leerla porque el hombre que prefirió ser conocido simplemente como Castelao fue, en vida, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, narrador, ensayista, dramaturgo, dibujante, médico y político. Y, como si eso no bastase, uno de los padres del nacionalismo gallego. Trato de recorrer los lugares que recorrió, ya sea por asuntos familiares, por razones de estudios y trabajos, por cuestiones políticas: Rianjo, donde nació, Bernasconi, en la provincia argentina de La Pampa, Santiago de Compostela, Madrid, Vigo, Pontevedra, Francia, Bélgica, Alemania, Bretaña, Badajoz, Extremadura, Valencia, Barcelona, Nueva York, Cuba, París, Buenos Aires, donde, internado en el sanatorio del centro gallego, en 1950, falleció. Treinta y cuatro años después sus restos fueron trasladados de nuevo a Galicia. Descansan en el Panteón de Gallegos Ilustres, en el monasterio de Santo Domingo de Bonava. Transcribo las instrucciones del gobierno español acaecido el deceso de Castelao: Habiendo fallecido en Buenos Aires el político republicano y separatista gallego Alfonso Rodríguez Castelao se advierte lo siguiente: La noticia de su muerte se dará en páginas interiores y a una columna. Caso de insertar fotografía, esta no deberá ser de ningún acto político. Se elogiarán únicamente del fallecido sus características de humorista, literato y caricaturista. Se podrá destacar su personalidad política, siempre y cuando se mencione que aquella fue errada y que se espera de la misericordia de Dios el perdón de sus pecados. De su actividad literaria y artística no se hará mención alguna del libro ‘Sempre en Galiza’ ni de los álbumes de dibujos de la guerra civil. Cualquier omisión de estas instrucciones dará lugar al correspondiente expediente”.

    La participación de Barbarito en este espacio reafirma su presencia en el ámbito cultural y su vínculo con la reflexión crítica sobre el arte y la historia, en uno de los eventos literarios más importantes del mundo hispanohablante.

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