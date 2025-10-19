Douglas venció a Argentino de Monte Maíz y sacó una buena diferencia

domingo 19 de octubre de 2025
    19 de octubre de 2025 - 08:57
    Douglas Haig golpeó en el partido de ida y buscará sellar la clasificación en Monte Maíz.

    LA OPINION

    En la noche del sábado, Douglas Haig recibió a Argentino de Monte Maíz por el partido de ida de la Tercera Etapa de la Reválida del Torneo Federal A de fútbol. El equipo dirigido por Sebastián Cejas jugó un buen encuentro, ganó merecidamente 2 a 0 y sacó una buena ventaja pensando en la revancha.

    En el primer tiempo el Rojinegro tuvo buenas intenciones. Presionó bien arriba, buscó abrir la cancha arrancando con los laterales y generó alguna situación de riesgo como ocurrió a los 2 minutos cuando Muriel Orlando remató cruzado, pero la pelota terminó en las manos del arquero.

    Argentino casi no piso el área de Douglas Haig en los primeros 45 minutos, salvó con algún tiro de esquina, ya que atinó primero a defenderse con dos líneas de cuatro bien definidas y cuando tuvo la pelota en su poder, cometió varias imprecisiones. Al Fogonero, de todas maneras le faltó claridad e ideas para romper el cerrojo defensivo de su rival, pero en la primera etapa fue el único que propuso.

    Equipo ante Maiz

    En el segundo tiempo otra vez fue todo de Douglas Haig pero en esta oportunidad el equipo de Pergamino fue profundo y efectivo. A los 3’, Gonzalo Baglivo recogió un rebote en la puerta del área y sacó un gran derechazo para meter la pelota abajo, contra palo derecho del arquero para colocar el 1 a 0.

    A los 10’, Joaquín Castellano ganó por la izquierda, se metió en el área, lo derribaron y el árbitro marcó un claro penal que Santiago Gutiérrez cambió por gol a los 14' para estampar el 2 a 0.

    A partir de allí, Douglas Haig manejó los tiempos del partido y prácticamente no pasó sobresaltos ante un rival que intentó reaccionar pero no tuvo ideas. El Fogonero ganó bien, sacó dos goles de diferencia y en dos semanas (el próximo fin de semana no se jugará por las elecciones) viajará con toda la ilusión a Monte Maíz para tratar de dar un paso más en la Reválida. Hasta perdiendo por un gol de diferencia, el Rojinegro se meterá en la siguiente etapa y seguirá soñando con el ascenso a la Primera Nacional.

    DOUGLAS HAIG 2

    ARGENTINO (Monte Maíz) 0

    Estadio: “Miguel Morales”. Arbitro: Guillermo González. Asistentes: Hernán Vallejos y Mariana Duré. Cuarto árbitro: Rodrigo López. Douglas Haig: Ezequiel Bacher; Boris Magnago, Agustín Pezzi, Nicolás Bazzana, Mariano Mauri; Brian Meza, Gonzalo Baglivo; Elián Tus, Joaquín Castellano, Santiago Gutiérrez; y Muriel Orlando. DT: Sebastián Cejas. Argentino (Monte Maíz): Alexis Bonet, Ignacio Maya, Hugo Verá Oviedo, Pablo Moreira, Matías Barbero, Martín Vera, Matías López, Gianfranco Bayer, Joaquín Bassani, Pablo Oballes y Ramón Lentino. DT: Carlos Mazzola. Goles: ST 3' Baglivo (D) y 14' Gutiérrez –penal- (D). Cambios: PT 30' Ramiro Lasserre por Vera (A); ST 0' Jorge Tejada por Oballes (A), 13' Ulises Perrig por Vera Oviedo (A), 27' Fabricio González por Orlando (D), 31' Lautaro Ojeda por Castellano (D), 35' Martín Gómez por Magnago, Agustín Jara por Tus (D) y 38' Lautaro Correa por Bassani (A). Amonestados: PT Mauri (D), Oballes (A); ST Vera Oviedo (A).

