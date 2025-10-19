domingo 19 de octubre de 2025
    • Juegos Bonaerenses: Pergamino volvió de Mar del Plata con 34 medallas

    La delegación regresó este sábado por la noche tras una semana inolvidable en Mar del Plata, con 34 medallas y el reconocimiento de toda la ciudad.

    19 de octubre de 2025 - 11:48
    Pergamino nuevamente dejó su huella en las finales de los Juegos Bonaerenses.

    Pergamino nuevamente dejó su huella en las finales de los Juegos Bonaerenses.

    PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

    Luego de una intensa semana de competencia en la ciudad de Mar del Plata, la delegación de Pergamino regresó a casa en la noche de este sábado, marcando el cierre de una destacada participación en las finales de los Juegos Bonaerenses 2025. Con un total de 34 medallas (10 de oro, 12 de plata y 12 de bronce), el equipo pergaminense se consolidó como uno de los grandes protagonistas de esta edición provincial.

    Domingo 19 de octubre - Versión PDF

    Edición impresa del domingo 19 de octubre. Archivo disponible en PDF
    Pablo Santamarina y Laura Vignaroli, desde la Defensoría de Pergamino demandan a la agencia nacional de personas con discapacidad.

    La Defensoría de Pergamino presentó un amparo contra la Agencia Nacional de Discapacidad

    La Municipalidad de Pergamino celebró la vuelta de los y las representantes locales con un cálido mensaje de felicitación, destacando no solo los logros deportivos sino también el comportamiento ejemplar dentro y fuera de las canchas. “Este resultado es la muestra de todo el trabajo que han hecho junto a sus profesores, con mucho esfuerzo y compromiso”, expresaron desde el Municipio.

    El reconocimiento se extendió especialmente a los entrenadores y profesoras y profesores de las distintas disciplinas, con una mención especial para quienes forman parte de las escuelas de Deporte Adaptado y de Atletismo, dos áreas que volvieron a demostrar su alto nivel competitivo y humano.

    Durante los días de competencia, jóvenes y adultos de Pergamino participaron en múltiples disciplinas deportivas y culturales, representando con orgullo a la ciudad en el tradicional evento que reúne a miles de bonaerenses en “La Feliz”.

    “Gracias por ubicar a Pergamino entre los mejores de la Provincia”, concluyó el comunicado oficial. Más allá de los podios, la experiencia vivida en Mar del Plata dejó una huella imborrable en cada uno de los integrantes de la delegación, que hoy vuelve a casa con el corazón lleno y la promesa de seguir creciendo.

