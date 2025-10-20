lunes 20 de octubre de 2025
    • Talento pergaminense rumbo al Nacional de gimnasia artística

    Guadalupe Aranibe, Azul Alvarez y Pilar Piccione, representantes del Centro Gimnástico Pergamino, se preparan luego de destacarse en el Provincial Santafesino.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    20 de octubre de 2025 - 13:35
    Azul Álvarez, Pilar Piccione y Guadalupe Aranibe, gimnastas del CGP que estarán en el Nacional.

    Azul Álvarez, Pilar Piccione y Guadalupe Aranibe, gimnastas del CGP que estarán en el Nacional.

    CENTRO GIMNASTICO PERGAMINO
    Del miércoles 22 al sábado 25 de octubre, Guadalupe Aranibe y Azul Álvarez (Rojas) competirán en Mar de Ajó, en el Nivel 3, en las categorías Juvenil y Mayor, respectivamente. Por su parte, Pilar Piccione lo hará en San Martín de los Andes, del 5 al 9 de noviembre, en el Nivel 4, categoría Mini.

    Tres gimnastas del CGP al Nacional

    Estas jóvenes atletas han tenido un destacado desempeño a nivel provincial, representando con orgullo a Pergamino y la región en competencias organizadas por la Federación Santafesina de este deporte. Pilar Piccione obtuvo el tercer puesto, Azul Álvarez se consagró subcampeona, y Guadalupe Aranibe se coronó como campeona provincial.

    Gimnastas CGP 2

    Las gimnastas estarán acompañadas por sus entrenadoras, Melina Chiarito y Micaela Ramundo, quienes vienen trabajando con dedicación y compromiso para lograr la mejor preparación de cara a este desafío nacional. Desde el CGP expresaron su agradecimiento al Club San Telmo y al Municipio de Pergamino, cuyo apoyo ha sido fundamental para que las atletas puedan estar presentes en este evento.

    “El Torneo Nacional reunirá a las mejores gimnastas del país y representa una excelente oportunidad para que nuestras representantes muestren todo su talento en la gimnasia artística argentina. ¡Les deseamos el mayor de los éxitos a nuestras gimnastas y entrenadoras!”, manifestaron desde el Centro Gimnástico Pergamino.

    Temas
