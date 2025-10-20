Talento pergaminense rumbo al Nacional de gimnasia artística

Azul Álvarez, Pilar Piccione y Guadalupe Aranibe, gimnastas del CGP que estarán en el Nacional. CENTRO GIMNASTICO PERGAMINO

Las gimnastas del Centro Gimnástico Pergamino (CGP), con sede en el Club San Telmo, se preparan para participar en el Torneo Nacional de gimnasia artística, una de las competencias más importantes del país.

Del miércoles 22 al sábado 25 de octubre, Guadalupe Aranibe y Azul Álvarez (Rojas) competirán en Mar de Ajó, en el Nivel 3, en las categorías Juvenil y Mayor, respectivamente. Por su parte, Pilar Piccione lo hará en San Martín de los Andes, del 5 al 9 de noviembre, en el Nivel 4, categoría Mini.

Tres gimnastas del CGP al Nacional Estas jóvenes atletas han tenido un destacado desempeño a nivel provincial, representando con orgullo a Pergamino y la región en competencias organizadas por la Federación Santafesina de este deporte. Pilar Piccione obtuvo el tercer puesto, Azul Álvarez se consagró subcampeona, y Guadalupe Aranibe se coronó como campeona provincial.

Gimnastas CGP 2 Las gimnastas estarán acompañadas por sus entrenadoras, Melina Chiarito y Micaela Ramundo, quienes vienen trabajando con dedicación y compromiso para lograr la mejor preparación de cara a este desafío nacional. Desde el CGP expresaron su agradecimiento al Club San Telmo y al Municipio de Pergamino, cuyo apoyo ha sido fundamental para que las atletas puedan estar presentes en este evento.

“El Torneo Nacional reunirá a las mejores gimnastas del país y representa una excelente oportunidad para que nuestras representantes muestren todo su talento en la gimnasia artística argentina. ¡Les deseamos el mayor de los éxitos a nuestras gimnastas y entrenadoras!”, manifestaron desde el Centro Gimnástico Pergamino.

