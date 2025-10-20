El momento en que Colapinto desoyó una orden de Alpine y superó a Gasly en el GP de Estados Unidos: "¡Rebelate, nene!"

La secuencia comenzó con una comunicación radial que evidenció la tensión interna. “Ambos coches se están manejando aquí, así que solo tenemos que mantener nuestras posiciones, por favor”, le dijo Stuart Barlow, ingeniero de Alpine, a Colapinto . La respuesta del argentino fue inmediata y frontal: “¡¿Espera, qué?! ¡¿Mantener nuestras posiciones?! ¡Pero es lento!”.

Segundos después, al llegar a la recta principal, Colapinto lanzó su maniobra: le mostró el auto a Gasly, lo obligó a abrirse en la primera curva y consumó un sobrepaso limpio y decidido, quedándose con la 17° ubicación. La escena fue celebrada por los relatores y analistas argentinos, que destacaron el carácter del piloto de Pilar frente a una orden que, en los hechos, no modificaba el desarrollo de la carrera.

La orden de equipo había sido innecesaria: sin pelea por puntos, la posición no afectaba la estrategia de Alpine. La lentitud de Gasly quedó en evidencia poco después, cuando Gabriel Bortoleto también lo superó y lo relegó al último lugar entre los autos que completaron la competencia.

Colapinto explicó luego de la bandera a cuadros que actuó en función del ritmo y del sentido común: “Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces. Iba mucho más rápido. Él tenía gomas un poco más viejas, iba más de un segundo más lento… Pasarlo era una forma de defenderme también, porque Bortoleto me estaba atacando. Si no lo hacía, nos iba a pasar a los dos”.

No era la primera vez que Alpine aplicaba este tipo de indicaciones internas: en Monza, semanas atrás, le habían ordenado al argentino dejar pasar a Gasly en circunstancias similares. En aquella oportunidad, Colapinto acató y quedó 17°, detrás de su compañero. Esta vez, eligió no repetir el guion.

Relatos encendidos y público argentino

La escena no pasó desapercibida en la transmisión de ESPN. El analista Juan Manuel Cochito López remarcó la superioridad de ritmo de Colapinto, mientras Fernando Tornello narraba el momento con la tensión de un final abierto: “Lo último que falta es que se toquen ahora… Colapinto que lo supera a Gasly más allá del mensaje, y seguro esto arme algún lío en el equipo”.

En la emisión de Fox Sports para Argentina, el tono fue aún más enfático. Andrés Agulla calificó la orden como “una injusticia total” y arengó en vivo: “Va Franco, rebelate contra el sistema”. Su compañero Adrián Puente remató la escena al grito de “¡Dale, rebelate nene, rebelate nene!”.

Cuando Max Verstappen cruzó la meta y se consagró ganador, una parte del público en Austin coreó el nombre del argentino: “Franco, ole, ole, ole, ole, Franco, Franco…”, un canto que atravesó la transmisión oficial y que confirmó el magnetismo que el piloto de 22 años genera en la tribuna latina.

Embed - REBELATE NENE!! #telemetricof1 #colapinto

Lo que viene: México y Brasil

Con la experiencia de Austin como antecedente, Colapinto pondrá ahora la mira en el Gran Premio de México de Fórmula 1 2025, que se correrá el 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Será una cita clave en la que el argentino intentará sumar sus primeros puntos de la temporada.

Luego llegará el turno del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 2025 en Autódromo José Carlos Pace, en Interlagos, el 9 de noviembre. Se espera una fuerte presencia de hinchas argentinos, aprovechando la cercanía con São Paulo, lo que podría convertir esa fecha en una verdadera fiesta albiceleste en la Fórmula 1.