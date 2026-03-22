Douglas arrancó firme: derrotó a Gimnasia de Chivilcoy 2 a 1

Douglas Haig festejó y se quedó con los tres puntos en el inicio del Torneo Federal A 2026.

En el inicio de la temporada 2026 del Torneo Federal A , Douglas Haig recibió a Gimnasia de Chivilcoy en un Estadio Miguel Morales con un importante marco de público y logró el primer triunfo. Fue 2 a 1 -con goles de Jonatan Palacio y Lucas López - luego de haber jugado un excelente primer tiempo dónde se fue al descanso ganando por la mínima diferencia, pero pudo haber sido más abultada. En el complemento cometió algunos errores, bajó su intensidad y Gimnasia se lo igualó. Sin embargo, pudo reponerse del golpe y terminó ganado merecidamente por 2 a 1.

Douglas Haig arrancó con todo. En la primera jugada profunda el equipo de Pergamino abrió el marcador. Tras una buena jugada colectiva que nació con una salida de Mariano Mauri desde el fondo, terminó con una gran habilitación de Marcos Giménez al corazón del área chica, donde apareció Jonatan Palacio para colocar el 1 a 0.

Lejos de relajarse, el conjunto de nuestra ciudad siguió atacando y a los 9' estuvo cerca del segundo cuando Giménez volvió a habilitar a Palacio, pero está vez el nueve no pudo derrotar al arquero Nicolás Dormisch.

Después de los 20' Douglas bajó la intensidad, pero siguió dominando las acciones, se hizo dueño del trámite del partido, manejó el ritmo e inclusive a los 39' estuvo otra vez cerca del segundo, pero Elián Tus no pudo definir con precisión en el área chica tras un centro de Guillermo Pereira. Tres minutos más tarde otra vez Tus quedó cara a cara con el arquero, quien se tiró con todo a la pelota y el delantero local cayó pero el árbitro entendió que no fue penal y en el rebote no pudo convertir Pereira. El primer tiempo fue favorable íntegramente al Rojinegro, que dominó de principio a fin y mereció mucho más que la diferencia mínima.

En el inicio del complemento fue Gimnasia quien salió con todo y a los 2' estuvo cerca del empate con un cabezazo de Ramiro Medina que Facundo Perrone envío magistralmente la pelota al córner. Douglas respondió con un remate de Palacio que quedó en las manos del arquero.

El partido empezó a ser de ida y vuelta. A los 9' Dormisch se lo tapó a Giménez y en la respuesta, Perrone no pudo contener un centro y López la mandó al corner casi en la línea del arco. A los 15'. Ferreyra le ganó a todos por la derecha ante un Douglas mal parado, remató al arco, la pelota dio en el palo y Marcos Salvaggio, solo, colocó el 1 a 1.

Douglas Haig sintió el golpe y le costó volver a meterse en el juego pero con el correr de los minutos volvió a tomar el rol protagónico y a los 31' un buen centro pasado del juvenil Franco Reta desde la derecha fue bajado por Carlos Arriola, Palacio no pudo en primera instancia pero López apareció de sorpresa en el corazón del área y estampó el 2 a 1.

En los últimos minutos Gimnasia empujó pero sin ideas y Douglas Haig empezó a tener espacios pero no los pudo aprovechar. Finalmente, el equipo de Pergamino terminó ganando bien, dejó buenas impresiones sobre todo en el primer tiempo, en el que mostró intensidad, presión y un buen juego asociado. Siempre es muy bueno empezar ganando y Douglas lo consiguió en el debut.

LA PALABRA DE JONATAN PALACIO, AUTOR DEL PRIMER GOL DE DOUGLAS

Live Blog Post Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Douglas Haig venció 2-1 a Gimnasia de Chivilcoy en su debut en el Federal A Ante un gran marco de público en el Estadio Miguel Morales, el Rojinegro de Sebastián Cejas mostró lo mejor en el primer tiempo, abrió el marcador rápido con Jonatan Palacio y aguantó el empate chivilcoyano en el complemento para sentenciar el partido con el gol de Lucas López a los 31' del ST. Un debut con sabor a ilusión: intensidad, presión y buen juego asociado. Exactamente el Douglas que prometió Cejas. Leé la nota completa en www.laopinionline.ar #DouglasHaig #FederalA #Pergamino" View this post on Instagram

DOUGLAS HAIG 2

GIMNASIA (Chivilcoy) 1

Estadio: “Miguel Morales”. Arbitro: Ignacio Liuzzi. Asistentes: Martín Nardelli y Tomás Paquetini. Cuarto árbitro: Daiana Ilari. Douglas Haig: Facundo Perrone; Boris Magnago, Lucas López, Mariano Mauri, Luciano Cuello; Martín Caballo, Brian Meza, Guillermo Pereira; Elián Tus, Jonatan Palacio y Marcos Giménez. DT: Sebastián Cejas. Gimnasia de Chivilcoy: Nicolás Dormisch; Alexis Zárate, Franco Flores, Valentín Robatto, Martín Gallo, Ezequiel Bassi, Lionel Alvarez, Ramiro Medina, Franco Cáceres; Marcos Salvaggio y Sebastián Maltford. DT: Alberto Salvaggio. Goles: PT 4' Jonatan Palacio (DH); ST 15' Marcos Salvaggio (G) y 31' Lucas López (DH). Cambios: ST 0' Matías Rosales por Robatto y Patricio Ferreyra por Maltford (G), 16' Carlos Arriola por Tus, Joaquín Castellano por Pereira (DH); 25' Franco Reta por Giménez (DH), Santiago Piersigile por Cáceres y Nicolás Giampaoli por Salvaggio (G); 39' Robertino Seratto por Meza y Agustín Pezzi por López (DH). Amonestados: PT Meza (DH), Robatto (G); ST López (DH) y Magnago (DH).