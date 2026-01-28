Simón Fiorito firmó su contrato y se sumó a Douglas para el Torneo Federal A

Simón Fiorito firmó su contrato y es la nueva incorporación de Douglas Haig en este mercado de pases del Federal A 2026. PRENSA DOUGLAS HAIG

Douglas Haig continúa trabajando en la prtetemporada de cara cal próximo torneo Federal A y además continúa sumando incorporaciones al plantel. En las últimas horas el jugador Simón Fiorito firmó su contrato y es la nueva incorporación del rojinegro en este mercado de pases del Torneo Federal A 2026.

El pergaminense de 20 años llega a la institución mediante un convenio acordado con Racing Club, donde el delantero disputó el último torneo Regional Amateur.

El extremo por ambas bandas, que tras jugar en el “Bohemio” pasó por las inferiores de AFA de Vélez Sarsfield y también por la Reserva de Deportivo Riestra, ya está realizando la pretemporada con el elenco de Sebastián Cejas.

Las incorporaciones de Douglas Haig De esta manera los jugadores que ya firmaron contrato y están trabajando en la pretemporada son: Facundo Perrone (Juventud Antoniana), Marcos Giménez (Chaco For Ever), Martín Caballo (Defensores Unidos de Zárate), Guillermo Pereira (Los Andes), Jonatan Palacio (Flandria) y Simón Fiorito (proveniente de Racing de Pergamino)

