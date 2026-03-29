Douglas Haig busca ratificar su buen comienzo en Concepción del Uruguay

Con expectativas renovadas y el impulso anímico que dejó el triunfo en el debut, Douglas Haig afrontará este domingo su primer partido de visitante en el Torneo Federal A 2026 . Desde las 16:30, el Rojinegro se medirá ante Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay en el estadio “Manuel y Ramón Núñez”, por la segunda fecha de la Zona 1. El encuentro contará con el arbitraje del cordobés Fernando Rekers.

El equipo dirigido por Sebastián Cejas llega a este compromiso con confianza luego de haber comenzado el campeonato con una victoria por 2 a 1 frente a Gimnasia de Chivilcoy, en el estadio “Miguel Morales”. Aquella presentación dejó sensaciones positivas, sobre todo por lo realizado en el primer tiempo, donde el Fogonero mostró intensidad y buen juego colectivo.

En ese encuentro, Douglas Haig golpeó temprano con un gol de Jonatan Palacio tras una jugada bien elaborada desde el fondo, y generó varias situaciones claras para ampliar la ventaja. Sin embargo, en el complemento el equipo bajó la intensidad y permitió la reacción del rival, que alcanzó el empate. Lejos de caerse, los dirigidos por Cejas mostraron carácter para sobreponerse y terminaron sellando el triunfo con un tanto de Lucas López , que apareció en el área para definir y desatar el festejo en Pergamino .

De cara al compromiso en territorio entrerriano, “Terremoto” Cejas apostaría por la continuidad y mantendría la misma formación que inició el torneo, una señal clara de confianza en el equipo que respondió en el debut. La probable alineación sería con Facundo Perrone; Boris Magnago, Lucas López, Mariano Mauri y Luciano Cuello; Martín Caballo, Brian Meza y Guillermo Pereira; Elián Tus, Jonatan Palacio y Marcos Giménez .

Uno de los referentes de este plantel es Pereira, quien regresó al club y asumió la capitanía en este nuevo ciclo. Su liderazgo, experiencia y sentido de pertenencia lo convierten en una pieza clave dentro y fuera de la cancha. Tras el triunfo ante Gimnasia de Chivilcoy, el mediocampista no ocultó su entusiasmo por el presente del equipo y destacó el compromiso del grupo, que ilusiona a toda la ciudad.

En ese sentido, Douglas Haig buscará repetir los aspectos positivos mostrados en el debut, especialmente en cuanto a la presión, la circulación de la pelota y la generación de situaciones de gol, pero también deberá corregir los desajustes que aparecieron en el segundo tiempo para evitar sobresaltos.

Rosciano, la última incorporación

En la previa del encuentro, el “Fogonero” sumó el viernes oficialmente a su última incorporación. Se trata de Luka Rosciano, delantero de 20 años surgido de Rosario Central, quien firmó su contrato y ya está a disposición del cuerpo técnico.

Rosciano venía entrenando con el plantel desde hace más de un mes e incluso integró el banco de suplentes en el debut. Su incorporación le brinda a Cejas una variante más en ofensiva, en un torneo que exige recambio y competencia interna constante.

tabla douglas

Un rival que busca recuperarse

Por el lado de Gimnasia de Concepción del Uruguay, el objetivo será dejar atrás la derrota sufrida en la primera fecha, cuando cayó 2 a 1 como visitante frente a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. El conjunto entrerriano intentará hacerse fuerte en su estadio y sumar sus primeros puntos en el certamen.

El equipo dirigido por Juan Luis Monge formaría con Emilio Rébora; Nicolás Suárez, Facundo Laumann, Nicolás Gómez y Ariel González; Nicolás Germanier, Lautaro Altamirano y Damián Baltoré; Agustín Favre, Augusto Sonzogni y Micael Bogado.

Por otro resultado positivo

Más allá de tratarse de la segunda fecha, el encuentro en Concepción del Uruguay representa una buena medida para Douglas Haig. Sumar fuera de casa no solo le permitiría mantenerse en los puestos de arriba, sino también consolidar la confianza de un equipo que aspira a ser protagonista en la Zona 1.

El Federal A es un torneo largo, donde la regularidad suele marcar la diferencia. En ese contexto, comenzar con dos resultados positivos sería un impulso importante para lo que viene. Con una base sólida, un grupo comprometido y la ilusión renovada, Douglas Haig saldrá a la cancha en Concepción del Uruguay con un objetivo claro: ratificar lo hecho en el debut y seguir construyendo un camino que entusiasma a todo Pergamino.