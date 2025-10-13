lunes 13 de octubre de 2025
    • En Pergamino, por un paro docente, este martes no habrá clases

    Las escuelas de Pergamino y el resto del país permanecerán cerradas por un paro general docente en el que se espera un alta adhesión.

    13 de octubre de 2025 - 15:33
    El paro docente de este martes tendrá alta adhesión en Pergamino.

    Docentes de la provincia de Buenos Aires pararán este martes 14 de octubre en el marco de una protesta que a nivel nacional impulsa la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) para reclamar al Gobierno de Javier Milei mejores condiciones laborales.

    Bajo el lema “La Escuela Enseña y Construye Esperanza”, los gremios le dan continuidad a un plan de lucha que comenzaron la semana pasada con clases públicas, radios abiertas y actividades espacios públicos de todo el país.

    En Pergamino y la provincia de Buenos Aires

    En tanto, este martes habrá una Marcha Federal Educativa con paro de 24 horas que, en la provincia de Buenos Aires, incluye a todos los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense, que integran Suteba, FEB, Amet (técnicos), Sadop (colegios privados) y Udocba.

    “Frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo, Ctera reafirma su compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrática y federal. Porque defender la educación pública es defender la Patria”, señaló la entidad gremial en un comunicado.

    ¿Habrá clases este martes por el paro docente?

    El paro convocado por Ctera es de alcance nacional, por lo que se espera que el impacto sea muy fuerte en la mayoría de las escuelas del país. Las instituciones educativas permanecerán cerradas y no se dictarán actividades durante toda la jornada, salvo en algunas instituciones privadas.

    El plan de lucha cerrará con un paro nacional y una movilización en todo el país, donde los docentes reclamarán:

    • Una nueva Ley de Financiamiento Educativo.
    • Urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.
    • Restitución del FONID y pago de las sumas adeudadas.
    • Aumento del presupuesto educativo y fondos para infraestructura escolar.
    • Mejoras salariales y laborales para las y los trabajadores de la educación.
    • Defensa de los derechos previsionales y de las jubilaciones docentes.
