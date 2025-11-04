"O dejás a tu marido o va a ser peor", la amenaza de matones que golpearon a patadas a una mujer embarazada

Una mujer embarazada, de tres meses de gestación, fue víctima de un violento ataque , con una amenaza perturbadora, en la noche del domingo, cuando dos sujetos que circulaban en una motocicleta la interceptaron y la agredieron físicamente mientras le lanzaban intimidaciones directas e inquietantes.

El episodio ocurrió alrededor de las 21:40, en la intersección de avenida Venini —tramo urbano de la ruta nacional 188— y calle La Pata , en la zona sur de Pergamino. La víctima, una mujer de 38 años, relató que los agresores se acercaron repentinamente a bordo de una moto de baja cilindrada y, sin mediar discusión, descendieron para atacarla.

Según su testimonio ante la Policía, los matones la golpearon con violencia, propinándole varias patadas en la zona del abdomen mientras le gritaban una frase intimidante: “O dejás a tu marido o va a ser peor”. Tras la agresión, los sujetos escaparon del lugar a toda velocidad, sin que la mujer pudiera identificar sus rostros.

Efectivos del Comando de Patrulla acudieron de inmediato tras el llamado al 911 y encontraron a la víctima en estado de shock y con visibles signos de dolor. Una ambulancia del SAME, a cargo de la médica de guardia, la trasladó al Hospital San José, donde fue examinada y quedó en observación preventiva debido a su estado de embarazo. Los profesionales constataron lesiones leves y dispusieron controles obstétricos complementarios.

Amenaza perturbadora

La gravedad del mensaje intimidatorio y la forma en que fue ejecutado el ataque hacen suponer que los agresores actuaron con la intención de amedrentar a la mujer, transmitiéndole una amenaza relacionada con su vínculo de pareja. Por este motivo, la investigación judicial contempla no solo el delito de lesiones leves, sino también el de amenazas con una connotación intimidatoria que podría estar vinculada a un contexto de violencia de género.

Interviene en la causa la Fiscalía N° 8 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del fiscal Francisco Furnari, quien dispuso la realización de la denuncia penal, toma de testimonios, examen médico y el inicio de tareas de investigación por parte del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Policía Departamental.

Fuentes cercanas a la pesquisa indicaron que se revisan cámaras de seguridad instaladas sobre la avenida Venini y calles adyacentes, con el objetivo de identificar la moto en la que se desplazaban los atacantes y reconstruir su recorrido antes y después de la agresión.