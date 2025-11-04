Un ladrón agredió con una botella de vidrio cortada a un jubilado para robarle pertenencias

El ladrón interceptó al jubilado en 9 de Julio entre Pueyrredón y Mitre en la noche del último domingo. GOOGLE STREET VIEW

Un violento episodio delictivo tuvo lugar en la noche del domingo en pleno centro de Pergamino, cuando un jubilado de 86 años fue interceptado por un ladrón que lo atacó con una botella de vidrio y le sustrajo sus pertenencias.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:30, en inmediaciones de calle 9 de Julio entre Pueyrredón y Mitre, una zona de tránsito habitual y con movimiento incluso en horario nocturno. El hombre, que caminaba solo hacia su domicilio, fue sorprendido por un individuo que se le acercó repentinamente y, tras golpearlo en la cabeza con un objeto contundente, le provocó un corte en la frente.

Embed Pese a la agresión, la víctima logró mantenerse en pie y pedir ayuda a transeúntes que dieron aviso inmediato a la Policía y a los servicios de emergencia. Una ambulancia del SAME acudió al lugar y trasladó al herido al Hospital San José, donde recibió curaciones por una lesión cortante en el rostro. Los médicos confirmaron que las heridas eran de carácter leve y que el jubilado no corría riesgo de vida.

El delincuente, que actuó solo, se dio a la fuga tras apoderarse de documentación personal del adulto mayor. Fuentes policiales indicaron que el atacante utilizó una botella como arma improvisada, lo que agrava la tipificación del hecho al configurarse el uso de un elemento contundente en el robo.

Efectivos de la Comisaría Primera, junto al Grupo Táctico Operativo (GTO), iniciaron las tareas de búsqueda del autor en base a los datos aportados por testigos y al relevamiento de cámaras de seguridad municipales y privadas de la zona céntrica. La investigación quedó en manos de la Fiscalía N° 8 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del fiscal Francisco Furnari, que dispuso las actuaciones bajo la carátula “Robo agravado y lesiones leves”. Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Un violento episodio delictivo tuvo lugar en la noche del domingo en pleno centro de Pergamino, cuando un jubilado de 86 años fue interceptado por un ladrón que lo atacó con una botella de vidrio y le sustrajo sus pertenencias. Lee la nota completa en www.laopinionine.ar #policial #robo #jubilado" View this post on Instagram

Compartí esta nota en redes sociales:







Temas Ladrón

Robo