martes 04 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Un ladrón agredió con una botella de vidrio cortada a un jubilado para robarle pertenencias

    La víctima, de 86 años, fue atacada por un ladrón que lo golpeó con una botella para robarle la documentación que llevaba consigo.

    4 de noviembre de 2025 - 05:06
    El ladrón interceptó al jubilado en 9 de Julio entre Pueyrredón y Mitre en la noche del último domingo.

    El ladrón interceptó al jubilado en 9 de Julio entre Pueyrredón y Mitre en la noche del último domingo.

    GOOGLE STREET VIEW

    Un violento episodio delictivo tuvo lugar en la noche del domingo en pleno centro de Pergamino, cuando un jubilado de 86 años fue interceptado por un ladrón que lo atacó con una botella de vidrio y le sustrajo sus pertenencias.

    Lee además
    El reporte de vecinos a Ojos en Alerta permitió coordinar la intervención de Patrullas Urbanas municipales y móviles de la Policía.

    Ojos en Alerta permitió detener a dos sospechosos que salieron de robar en la casa de un jubilado
    El sospechoso acudió a una estación de servicios céntrica a cargar combustible y pagó con la tarjeta de la víctima del robo de la documentación.

    Identificaron a ladrón pagando el combustible con la tarjeta que le robó a una mujer del interior del auto

    El hecho ocurrió alrededor de las 22:30, en inmediaciones de calle 9 de Julio entre Pueyrredón y Mitre, una zona de tránsito habitual y con movimiento incluso en horario nocturno. El hombre, que caminaba solo hacia su domicilio, fue sorprendido por un individuo que se le acercó repentinamente y, tras golpearlo en la cabeza con un objeto contundente, le provocó un corte en la frente.

    Embed

    Pese a la agresión, la víctima logró mantenerse en pie y pedir ayuda a transeúntes que dieron aviso inmediato a la Policía y a los servicios de emergencia. Una ambulancia del SAME acudió al lugar y trasladó al herido al Hospital San José, donde recibió curaciones por una lesión cortante en el rostro. Los médicos confirmaron que las heridas eran de carácter leve y que el jubilado no corría riesgo de vida.

    El delincuente, que actuó solo, se dio a la fuga tras apoderarse de documentación personal del adulto mayor. Fuentes policiales indicaron que el atacante utilizó una botella como arma improvisada, lo que agrava la tipificación del hecho al configurarse el uso de un elemento contundente en el robo.

    Efectivos de la Comisaría Primera, junto al Grupo Táctico Operativo (GTO), iniciaron las tareas de búsqueda del autor en base a los datos aportados por testigos y al relevamiento de cámaras de seguridad municipales y privadas de la zona céntrica.

    La investigación quedó en manos de la Fiscalía N° 8 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del fiscal Francisco Furnari, que dispuso las actuaciones bajo la carátula “Robo agravado y lesiones leves”.

    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Un violento episodio delictivo tuvo lugar en la noche del domingo en pleno centro de Pergamino, cuando un jubilado de 86 años fue interceptado por un ladrón que lo atacó con una botella de vidrio y le sustrajo sus pertenencias. Lee la nota completa en www.laopinionine.ar #policial #robo #jubilado"
    View this post on Instagram
    Temas
    Seguí leyendo

    Ojos en Alerta permitió detener a dos sospechosos que salieron de robar en la casa de un jubilado

    Identificaron a ladrón pagando el combustible con la tarjeta que le robó a una mujer del interior del auto

    San Nicolás: Operativo náutico en islas: secuestran nueve armas y controlan 69 embarcaciones

    Allanamiento y detención de un delincuente por un robo en San Pedro

    Motociclistas temerarios, con picadas y willy, y víctimas inocentes: una problemática que impacta a Colón

    "O dejás a tu marido o va a ser peor", la amenaza de matones que golpearon a patadas a una mujer embarazada

    Explosión en Rancagua: los peritos de Explosivos entregaron el informe sobre las causas del incidente

    ¿Intento de homicidio? Un padre comenzó a ser juzgado por un ataque a su hija al retarla tomándola del cuello

    Dos aprehendidos en San Pedro por violencia de género y desobediencia judicial

    Suicidio: encontraron sin vida a un hombre mayor y sospechan que se disparó con un arma de fuego

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La amenaza de los sujetos sugiere que fue un ataque ordenado por alguien.

    "O dejás a tu marido o va a ser peor", la amenaza de matones que golpearon a patadas a una mujer embarazada

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Desde este jueves. El elenco coordinado por José Neme Carenzo que protagoniza El paraíso es un pudridero.
    Cultura y espectáculos

    Tres únicas funciones de los Talleres de Teatro coordinados por José Neme Carenzo
    Exposición de Fotolibros. La recepción es hasta el 11 de noviembre y la participación no tiene costo.
    Cultura

    Convocatoria abierta a participar de una muestra colectiva de Fotolibros

    Pergamino Básquet comienza a escribir su quinta participación en la Liga Argentina.

    Pergamino Básquet inicia su quinta temporada en la Liga Argentina

    Control en 69 embarcaciones, identificación a 150 personas y secuestro de armas de fuego

    San Nicolás: Operativo náutico en islas: secuestran nueve armas y controlan 69 embarcaciones

    Cámara de Diputados de la Nación

    Diputados: la oposición busca apurar el dictamen del presupuesto, pero el oficialismo intentará postergarlo hasta diciembre