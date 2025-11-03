lunes 03 de noviembre de 2025
    • Dos aprehendidos en San Pedro por violencia de género y desobediencia judicial

    Uno de los detenidos violó una medida cautelar y el otro fue arrestado tras agredir a su pareja. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.

    3 de noviembre de 2025 - 12:38
    LAOPINION

    Dos nuevos episodios de violencia de género en San Pedro derivaron en intervenciones policiales que terminaron con dos hombres aprehendidos en distintos barrios de la ciudad. Los hechos, registrados con pocas horas de diferencia, reflejan la continuidad de los operativos de respuesta ante denuncias por violencia doméstica y desobediencia judicial.

    Primer caso: violó una medida cautelar y fue arrestado

    El primero de los hechos ocurrió en una vivienda de calle Bottaro al 1520, donde un hombre de 47 años fue detenido luego de violar una orden judicial que le prohibía acercarse a su ex pareja.

    Tras recibir un llamado al 911, personal policial se presentó en el lugar y constató que el agresor se encontraba en el domicilio, incumpliendo la restricción impuesta por la Justicia.

    El sujeto fue trasladado a la Comisaría local e imputado por desobediencia judicial, mientras que la víctima recibió contención y acompañamiento en la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde se activaron los protocolos de asistencia previstos en estos casos.

    Segundo hecho: un joven detenido tras agredir a su pareja

    Poco después, un nuevo llamado alertó sobre otro episodio de violencia, esta vez en calle Sargento Selada al 1600.

    Un joven de 20 años fue aprehendido luego de agredir físicamente a su pareja, una joven de 18 años, que debió recibir atención médica y asistencia psicológica.

    El agresor fue puesto a disposición de la Fiscalía local, imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo, mientras que la víctima también fue acompañada por personal especializado de la Comisaría de la Mujer y la Familia.

    Intervención y acompañamiento a las víctimas

    Ambos procedimientos forman parte del trabajo sostenido de las fuerzas de seguridad de San Pedro para atender de inmediato los llamados por violencia doméstica, articulando con el área judicial y los servicios de asistencia a víctimas.

    Las autoridades recordaron la importancia de denunciar cualquier situación de violencia o incumplimiento de medidas judiciales, garantizando la reserva de identidad de quienes alerten sobre estos hechos.

    Reforzar la prevención

    Desde la Secretaría de Seguridad destacaron que el abordaje de la violencia de género requiere la coordinación permanente entre las distintas instituciones: policía, justicia, salud y organismos de asistencia social.

    “Cada intervención es clave para evitar una escalada mayor de violencia y garantizar que las víctimas estén protegidas”, remarcaron.

