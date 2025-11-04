martes 04 de noviembre de 2025
    Allanamiento y detención de un delincuente por un robo en San Pedro

    La Policía Comunal allanó una vivienda en calle Ruffa y detuvo a un sospechoso identificado por cámaras de seguridad. Se recuperaron objetos robados de un domicilio en la zona céntrica.

    4 de noviembre de 2025 - 11:05
    Allanamiento y detención de un delincuente por un robo en San Pedro

    Allanamiento y detención de un delincuente por un robo en San Pedro

    LAOPINION

    Un operativo policial permitió esclarecer un robo agravado por efracción ocurrido el fin de semana en San Pedro, tras un procedimiento realizado por la Estación de Policía Comunal en una vivienda ubicada sobre calle Ruffa, entre La Laguna y Ansaloni, donde fue detenido un sujeto con antecedentes delictivos.

    Investigación y análisis de cámaras

    La medida judicial fue dispuesta por la Fiscalía interviniente, luego del análisis de imágenes obtenidas por cámaras de seguridad municipales y de vecinos, que permitieron identificar al autor del hecho.

    El robo había ocurrido en una finca situada en calle F. C. Rodríguez, entre Mitre y 25 de Mayo, donde el delincuente ingresó tras forzar aberturas y sustraer distintos elementos personales.

    Durante el allanamiento, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) halló varios objetos denunciados como sustraídos, entre ellos zapatillas, un reloj y un gemelo, todos reconocidos por la víctima como parte de sus pertenencias.

    Detención y causas judiciales

    El imputado fue aprehendido en el lugar y trasladado a la dependencia policial, donde permanece alojado a disposición de la Justicia. Su traslado a sede judicial está previsto para mañana, donde será indagado por el delito de robo agravado por efracción.

    Fuentes policiales confirmaron que el detenido cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad, lo que refuerza las sospechas sobre su participación en otros hechos similares ocurridos en la ciudad.

    Trabajo coordinado entre fuerzas y vecinos

    Desde la Policía destacaron la colaboración de los vecinos que aportaron registros fílmicos clave para la investigación, y remarcaron la importancia del sistema de monitoreo urbano, que permitió una rápida identificación del sospechoso.

    “El aporte ciudadano y el trabajo articulado entre áreas de prevención son fundamentales para seguir mejorando la respuesta ante este tipo de delitos”, señalaron fuentes del área de Seguridad.

    La causa continúa bajo investigación, mientras la Fiscalía analiza los elementos secuestrados y no descarta nuevas diligencias judiciales.

