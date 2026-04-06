Alfonso Domenech sumó otro abandono en el Turismo Nacional

El pergaminense Alfonso Domenech tuvo un fin de semana complicado en la tercera fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional , disputada en el Autódromo “Juan Manuel Fangio” de Rosario , y debió abandonar en la final tras un inconveniente mecánico. De esta manera, el campeón 2024 acumuló su segundo abandono consecutivo, en contraste con el triunfo logrado en la apertura del campeonato en Paraná.

La actividad oficial comenzó el sábado con sensaciones encontradas para el piloto de Pergamino . En los entrenamientos, Domenech no logró encontrar el rendimiento esperado en su Volkswagen Virtus atendido por el Saturni Racing . Finalizó 13° en la primera tanda y cayó al 27° puesto en la segunda, evidenciando dificultades para adaptarse al trazado rosarino.

Sin embargo, en la clasificación logró revertir parcialmente ese panorama. Con una vuelta sólida, se ubicó en el 11° lugar con un tiempo de 1m. 43s. 786/1.000 , quedando a 1s. 058/1.000 del más rápido, Leonel Pernía (Honda Civic). Ese resultado le permitió encarar el domingo con expectativas de avanzar.

El domingo amaneció con condiciones climáticas inestables, lo que generó incertidumbre en la elección de neumáticos para las series. La pista presentaba sectores húmedos y otros en proceso de secado. Domenech y la mayoría de los equipos optaron por neumáticos para piso húmedo. Largando desde la cuarta posición en su serie, el pergaminense no pudo sostener el ritmo frente a quienes arriesgaron con gomas lisas y se beneficiaron por la rápida evolución del asfalto. Finalmente, cayó al quinto puesto , un resultado que lo relegó en el ordenamiento para la final.

Domenech Rosario

Final con abandono prematuro

En la carrera decisiva, Domenech partió desde el 14° lugar con la intención de avanzar en el clasificador. En las primeras vueltas logró progresar hasta el 12° puesto, mostrando un ritmo competitivo en el pelotón. Sin embargo, su carrera se vio abruptamente interrumpida en la séptima vuelta. Tras un roce en pista, su auto sufrió la rotura de un palier, lo que lo obligó a abandonar prematuramente. Este nuevo abandono representa un golpe en sus aspiraciones de progresar en el campeonato, ya que venía de desertar también en la fecha anterior en Alta Gracia.

Podio para el MG-C Pergamino

La final tuvo como gran protagonista al arrecifeño Agustín Canapino, quien logró una victoria contundente a bordo de su Chevrolet Cruze, consolidando su gran presente con el segundo triunfo consecutivo en la temporada.

Canapino tomó la punta desde la largada y controló el ritmo de la competencia incluso en las reanudaciones tras dos ingresos del auto de seguridad, mostrando solidez y autoridad para quedarse con una victoria clave en función del campeonato.

Detrás, Ricardo Risatti completó una actuación consistente para finalizar en la segunda posición, mientras que el tercer escalón del podio quedó en manos de Leonel Pernía. El tandilense, al comando de un Honda Civic del equipo MG-C Pergamino dirigido por Mauro García, protagonizó una destacada remontada luego de una largada complicada y logró recuperarse con maniobras precisas en el tramo final. Para el equipo pergaminense fue el segundo podio consecutivo, luego del logrado por Mauricio Lambiris en el autódromo “Oscar Cabalén”.

El campeonato y lo que viene

Con este resultado, Domenech cayó hasta el décimo puesto en el campeonato (se ubica a 38 puntos del líder Facundo Chapur) y llegará a la próxima fecha con una carga menor de lastre (22 kilos), lo que podría representar una oportunidad para recuperar competitividad.

La próxima cita del calendario del Turismo Nacional será el 3 de mayo en el Autódromo El Villicum. Allí, el piloto pergaminense buscará dejar atrás esta racha adversa y volver a ser protagonista, con el objetivo de reencauzar su temporada y mantenerse en la pelea por el título.