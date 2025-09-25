Incendio en islas de Entre Ríos provoca humo y alerta en Baradero

Incendio en las islas de Entre Ríos provoca preocupación y alerta en Baradero

Durante la tarde del miércoles, vecinos de Baradero comenzaron a reportar una intensa presencia de humo en el aire y un fuerte olor a quemado, perceptible en distintas zonas de la ciudad. La situación generó inquietud y consultas a las autoridades locales, ante la posibilidad de un foco ígneo en cercanías urbanas.

Desde Defensa Civil se activaron protocolos de monitoreo con imágenes satelitales , las cuales confirmaron que el origen del humo proviene de focos activos de incendio en las islas del Delta del Paraná , específicamente en la zona limítrofe entre Argentina y Uruguay.

Especialistas en meteorología explicaron que el viento fue clave para el desplazamiento del humo hacia el casco urbano de Baradero, generando la visibilidad de columnas grises y el característico olor a pasto quemado.

Si bien no hay riesgo inmediato para la población , se pidió especial precaución a personas con enfermedades respiratorias , ya que la presencia de partículas en suspensión puede agravar síntomas preexistentes.

Monitoreo permanente y posible intervención

Según Defensa Civil, se desplegaron equipos de vigilancia aérea y terrestre para seguir la evolución del incendio. La zona afectada presenta alta concentración de vegetación seca, lo que favorece la propagación del fuego, y dificultades de acceso para una eventual intervención directa.

En paralelo, se mantiene comunicación constante con bomberos de la región, con el objetivo de activar medidas preventivas si el fuego se extiende o si aparecen nuevos focos más cercanos a la ciudad.

Incendios frecuentes en temporada seca

Los especialistas recordaron que los incendios en las islas del Delta son frecuentes en invierno, muchas veces provocados por quemas controladas que se descontrolan o por condiciones naturales agravadas por la sequía.

La comunidad fue instada a mantener precaución, evitar la quema de residuos o pastizales, y reportar cualquier señal de fuego o humo que se perciba en zonas rurales o ribereñas.

Imágenes e impacto en redes

Vecinos compartieron videos e imágenes del humo desplazándose sobre la ciudad, en zonas céntricas y barrios periféricos. También se reportó afectación en rutas de acceso y caminos rurales, donde el humo redujo la visibilidad por momentos.

La situación continúa bajo monitoreo activo y se espera un nuevo parte oficial si las condiciones cambian o si se requiere acción directa.