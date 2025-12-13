sábado 13 de diciembre de 2025
    • Día del Óptico: una profesión clave para el bienestar visual

    Cada 13 de diciembre se reconoce en Argentina la labor del óptico quienes cuidan nuestra visión, combinando ciencia, precisión técnica y un compromiso social.

    13 de diciembre de 2025 - 14:11
    La labor del óptico abarca mucho más que la entrega de anteojos: exige conocimientos científicos, técnicos y sociales para acompañar a cada paciente. &nbsp;

    La labor del óptico abarca mucho más que la entrega de anteojos: exige conocimientos científicos, técnicos y sociales para acompañar a cada paciente.

     

    LA VERDAD

    En Argentina, el 13 de diciembre quedó establecido como el Día del Óptico luego de que la Asociación de Ópticos y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires (Adot) lo eligiera en 1952. La fecha coincide con la festividad de Santa Lucía, considerada protectora de la vista y referente espiritual para quienes ejercen esta profesión.

    El balance del año 2025 refleja una gestión sólida, eficaz y sostenida en Cabaña Joven, caracterizada por el incremento de la matrícula, que alcanzó a 62 jóvenes.

    Cabaña Joven realizó su cierre anual, en Pergamino, con una jornada abierta a la comunidad
    Sebastián Cejas: Lo que viene nos necesita a todos. Jugadores, dirigentes, hinchas”.

    Sebastián Cejas confirmó su continuidad en Douglas con un mensaje de gratitud

    El óptico y su rol esencial

    La labor del óptico abarca mucho más que la entrega de anteojos: exige conocimientos científicos, técnicos y sociales para acompañar a cada paciente según sus necesidades visuales, hábitos cotidianos y hasta preferencias estéticas.

    Los profesionales ópticos trabajan a diario para promover la salud visual, interpretar y adaptar recetas oftalmológicas, orientar sobre el tipo de lentes más adecuado y concientizar sobre la importancia del control preventivo para evitar problemas oculares.

    ¿Qué hace un óptico?

    Entre sus funciones más destacadas se encuentran:

    *Detectar disminuciones visuales que luego deberán ser evaluadas por un oftalmólogo.

    *Realizar estudios relacionados con la visión.

    *Identificar trastornos refractivos y orientar sobre su corrección.

    *Aplicar técnicas de reeducación y terapia visual.

    *Utilizar instrumental óptico y equipos de diagnóstico por imagen.

    *Prescribir y adaptar lentes oftálmicos y gafas.

    *Acompañar la evolución de cada paciente con un seguimiento responsable.

    El Colegio de Ópticos bonaerense

    La provincia de Buenos Aires cuenta desde 1993 con el Colegio de Ópticos, creado mediante la Ley N° 10646 para otorgar respaldo legal, regular y jerarquizar el ejercicio profesional. En 1996 la institución inauguró su sede propia, un hito para el sector.

    Actualmente, en territorio bonaerense hay más de 2100 ópticos matriculados y alrededor de 1900 ópticas habilitadas.

    Uno de los Programas que desarrolla el Colegio se denomina “Miremos Bien”, una propuesta destinada a concientizar a la población acerca del daño que provoca la oferta ilegal de anteojos y lentes para sol sin ningún tipo de control óptico profesional.

    El Programa busca brindar a aquellos pacientes que encuentren dificultades económicas la posibilidad de acceder a un anteojo de calidad, confeccionado y entregado en una óptica habilitada.

    Cinco consejos para cuidar la vista todos los días

    *Pausas visuales: aplicar la regla 20-20-20 (cada 20 minutos, mirar algo a 20 pasos de distancia durante 20 segundos) para reducir la fatiga.

    *Buena posición de la pantalla: ubicarla a la altura de los ojos y a 50–70 cm de distancia para evitar esfuerzos innecesarios.

    *Parpadear con frecuencia: mantener la lubricación natural del ojo, especialmente al usar pantallas.

    *Lentes polarizados incluso con nubes: los rayos UV atraviesan las nubes y pueden dañar la visión.

    *Uso correcto de los anteojos recetados: tener la receta actualizada y realizar controles oftalmológicos anuales para detectar cambios a tiempo.

