Un vecino justiciero interceptó a un ladrón que robó una mochila de un auto tras romper la ventanilla

jueves 06 de noviembre de 2025
    El fiscal Francisco Furnari indagó al sujeto que fue reducido por un vecino luego de robar una mochila con una notebook del interior de un auto estacionado.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    6 de noviembre de 2025 - 16:28
    Al ladrón lo corrieron entre varias personas hasta lograr interceptarlo a pocas cuadras.

    LA OPINION

    Un hombre fue indagado este jueves en la Unidad Funcional de Instrucción N° 8, a cargo del fiscal Francisco Furnari, por un hecho de robo en flagrancia ocurrido en la mañana del miércoles en la zona céntrica de Pergamino.

    El acusado había sido reducido por un vecino que intervino para impedir su huida tras romper la ventanilla de un automóvil y sustraer una mochila con pertenencias personales.

    El episodio tuvo lugar alrededor de las 7:30 de la mañana del miércoles, cuando el sospechoso rompió el vidrio delantero del lado del acompañante de un Chevrolet Corsa que se encontraba estacionado sobre calle Nicolás Repetto al 200.

    Del interior del vehículo —propiedad de una mujer— el sujeto extrajo una mochila de color verde con rosa, en cuyo interior había una notebook marca HP, una cartuchera con llaves, documentación escolar y otros objetos personales.

    Persecución y detención

    El hecho fue advertido por un familiar de la propietaria del automóvil que justo llegaba al lugar y observó al ladrón en el momento de la maniobra.

    Tras darle aviso y comenzar a perseguirlo, el sospechoso escapó corriendo por varias cuadras, aunque finalmente fue interceptado por un motociclista que se encontraba en la zona, quien logró retenerlo hasta la llegada de las Patrullas Urbanas municipales y del personal del Comando de Patrulla de Pergamino.

    El accionar del vecino permitió la aprehensión inmediata del acusado en la intersección de calle Azul y Chacabuco, aunque la mochila sustraída no fue encontrada en su poder al momento del procedimiento.

    Posteriormente fue trasladado a la dependencia policial, donde se labraron las actuaciones correspondientes por robo simple y se dio intervención a la Fiscalía N° 8.

    Avance judicial de la causa

    El imputado fue puesto a disposición del fiscal Francisco Furnari, quien este jueves lo indagó en el marco de la causa penal por “robo”, con base en las actuaciones judiciales y policiales incorporadas al expediente (acta E12000003001171/25).

    Fuentes judiciales indicaron que durante la declaración el acusado se mantuvo en silencio, mientras continúa la búsqueda de la mochila y la notebook sustraídas.

    El fiscal ordenó nuevas diligencias tendientes a determinar el recorrido del sospechoso tras el robo, con análisis de cámaras de seguridad del sector, y solicitó informes complementarios para establecer si registra antecedentes penales en causas anteriores.

    Vecino justiciero

    El hecho generó reconocimiento entre los vecinos por la rápida intervención del motociclista que logró reducir al ladrón sin que el incidente escalara en violencia. Desde el área municipal de Seguridad Urbana destacaron la coordinación entre ciudadanos, agentes de Patrulla Urbana y Policía del Comando de Pergamino, que permitió una respuesta efectiva en minutos y la posterior aprehensión del sospechoso.

