miércoles 05 de noviembre de 2025
    • Desarticularon una organización criminal de menores de edad que robaba motos en Pergamino

    Cuatro adolescentes fueron aprehendidos por la brigada motorizada de la Policía Local, sospechados de integrar una organización criminal.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    5 de noviembre de 2025 - 17:20
    organizacion criminal de menores de edad dedicados al robo de motos en Pergamino

    Cuatro adolescentes, de entre 14 y 17 años de edad, fueron aprehendidos el martes de esta semana por efectivos de la brigada motorizada de la Policía Local (UPPL) de Pergamino, acusados de integrar una banda dedicada al robo de motocicletas en la vía pública.

    Condenaron por narcotráfico a cuatro convictos de Colón bajo el nuevo Código Procesal Federal

    Condenaron por narcotráfico a cuatro convictos de Colón bajo el nuevo Código Procesal Federal
    ¿Cazadores? Ingresaron a un campo con perros galgos y fueron aprehendidos por violación de domicilio

    ¿Cazadores? Ingresaron a un campo con perros galgos y fueron aprehendidos por violación de domicilio

    Los jóvenes fueron interceptados en distintos puntos de la ciudad mientras circulaban con dos rodados que habían sido denunciados como sustraídos horas antes.

    Robos de motos

    El primer episodio ocurrió alrededor de las 15:30 en la intersección de Perú y Coni, donde el personal motorizado advirtió a tres jóvenes que intentaban ingresar una motocicleta de color blanco y rojo al interior de una vivienda. Al ser identificados, los uniformados confirmaron que el vehículo —una Mondial 110— había sido robado durante la mañana del mismo día en calle General Paz al 40, frente a la casa de su propietaria.

    Vecinos de esa cuadra habían aportado imágenes de cámaras de seguridad que captaron el momento del robo: en menos de treinta segundos, los autores destrabaron el manubrio del rodado, lo encendieron y se dieron a la fuga. Con esos registros fílmicos, los policías lograron identificar las prendas utilizadas y proceder al secuestro de la vestimenta coincidente hallada en el domicilio donde fueron aprehendidos los tres menores, de 17, 14 y 14 años.

    Horas más tarde, cerca de las 23:30, otro integrante del mismo grupo fue detenido en Jujuy y Colombia, mientras circulaba a bordo de una motocicleta Keller Cronos 110 gris, que también había sido denunciada como robada esa mañana. Su propietaria, una mujer de 33 años, había dejado el vehículo estacionado con traba de seguridad frente a la mutual Avalian, en avenida de Mayo al 900, y al salir del local descubrió que ya no estaba.

    Ambos hechos dieron intervención a la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que dispuso el traslado de los adolescentes a las dependencias policiales y el secuestro de las motocicletas, junto con las prendas y elementos utilizados para cometer los robos.

    Organización criminal

    Las investigaciones preliminares apuntan a que los jóvenes se dedicaban a sustraer motos livianas estacionadas en la vía pública, aprovechando descuidos y la falta de medidas de seguridad adicionales, para luego trasladarlas a distintos puntos de la ciudad o intentar ocultarlas en domicilios particulares.

    La brigada motorizada de la UPPL y el personal de las comisarías Primera y Segunda continúan trabajando bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de establecer si los menores aprehendidos tuvieron participación en otros hechos similares registrados en los últimos días en la zona norte y centro de Pergamino.

