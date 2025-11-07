viernes 07 de noviembre de 2025
    • Los padres ocultaban cincuenta gramos de cocaína en un par de medias del hijo pequeño

    Los integrantes de la pareja quedaron aprehendidos por ocultar la cocaína dentro de indumentaria de uno de los menores residentes en la casa allanada.

    7 de noviembre de 2025 - 20:14
    La cocaína estaba oculta dentro de una media de un niño integrante de la familia residente en la casa allanada.

    La cocaína estaba oculta dentro de una media de un niño integrante de la familia residente en la casa allanada.

    LA OPINION

    En el marco de una investigación judicial de la Fiscalía 1, personal de la DDI Pergamino realizó un allanamiento en una vivienda del barrio José Hernández donde hallaron un envoltorio con cocaína oculto dentro de una media infantil. El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo del juez César Solazzi.

    El operativo se efectuó en una casa donde reside una joven pareja integrada por un sujeto de 36 años y una mujer de 30. Los agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) inspeccionaron todos los ambientes de la vivienda en el marco de una causa que instruye el fiscal Fernando Pertierra en la Fiscalía 1.

    Durante la requisa, los efectivos hallaron un envoltorio compacto con una sustancia blanca escondido dentro de una media perteneciente a un niño que vive en la casa. Ante el hallazgo, se convocó a personal de la brigada antinarcóticos para realizar las pruebas de campo, que confirmaron que se trataba de cocaína con un peso aproximado de cincuenta gramos.

    Cocaína y balanza de precisión

    La cantidad de cocaína secuestrada de por sí representa una tenencia ilegal de estupefacientes que es penada por la Ley Penal.

    También se secuestraron una balanza de precisión y elementos de fraccionamiento compatibles con la comercialización de estupefacientes. A partir del resultado de los test y del secuestro de los materiales, la investigación fue derivada a la Fiscalía 9, especializada en delitos de narcomenudeo, a cargo del fiscal Juan Tomás Godoy.

    Por disposición de esa fiscalía, ambos fueron aprehendidos y trasladados al quinto piso del edificio del Ministerio Público Fiscal, donde se les imputó el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Durante la indagatoria, los acusados hicieron uso de su derecho constitucional a no declarar.

    La cocaína estaba oculta dentro de una media de un niño integrante de la familia residente en la casa allanada.

    Los padres ocultaban cincuenta gramos de cocaína en un par de medias del hijo pequeño
