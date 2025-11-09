lunes 10 de noviembre de 2025
    • Un ladrón irrumpió en la casa de una jubilada y le robó un millón de pesos en Pergamino

    Una jubilada de 81 años fue sorprendida por un delincuente en su vivienda de José Hernández al 1400, quien le robó dinero, herramientas y una notebook.

    9 de noviembre de 2025 - 23:13
    LA OPINION

    Una jubilada de 81 años denunció haber sido víctima de un violento robo perpetrado por un ladrón que se aprovechó de encontrarla vulnerable y sin intimidarla con un arma y con su sola presencia temeraria la despojó de dinero atesorado y pertenencias de valor en su vivienda de calle José Hernández al 1400, en la mañana del viernes.

    Según relató la mujer, el delincuente irrumpió en el interior de su casa mientras ella dormía y la despertó para exigirle dinero, antes de escapar con una importante suma en efectivo y otros objetos de valor.

    El hecho ocurrió alrededor de las 6:15, cuando la víctima —una mujer de 81 años, viuda y jubilada— se despertó sobresaltada al advertir la presencia de un desconocido dentro de su habitación. Según consta en la denuncia, el intruso le habría dicho: “No te voy a hacer daño, solo quiero plata porque tengo a mi mamá enferma”, antes de comenzar a revolver distintos ambientes del domicilio.

    Ladrón

    El ladrón se apoderó de aproximadamente un millón de pesos en efectivo, un teléfono celular, una notebook, un taladro y una caja con herramientas varias. Tras reunir el botín, el delincuente huyó del lugar sin provocar daños materiales ni causar lesiones a la víctima, quien no alcanzó a identificarlo ni cuenta con cámaras de seguridad que pudieran haber registrado el ingreso o la fuga.

    El episodio, que conmocionó a los vecinos de la zona, fue denunciado poco después de las 8:00 en la Comisaría Primera de Pergamino. Personal policial del Gabinete Técnico Operativo realizó las primeras diligencias en la vivienda, aunque hasta el momento no se registraron sospechosos ni testigos del hecho.

    La investigación se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 del Departamento Judicial Pergamino, que dispuso el relevamiento de cámaras públicas y privadas del sector y otras medidas para intentar identificar al autor del robo.

