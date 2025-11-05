miércoles 05 de noviembre de 2025
    • ¿Cazadores? Ingresaron a un campo con perros galgos y fueron aprehendidos por violación de domicilio

    Tres presuntos cazadores fueron interceptados por la Policía en inmediaciones de Rancagua tras ingresar sin autorización a un lote con perros galgos y motos.

    5 de noviembre de 2025 - 13:39
    Los presuntos cazadores que irrumpieron con los perros en un campo quedaron aprehendidos y trasladados a sede policial con cargos penales de violación de domicilio.

    LA OPINION

    La policía del Comando de Prevención Rural (CPR) Pergamino intervino en la tarde del martes ante un llamado telefónico de un productor de la zona rural de Rancagua, Cuartel V, que alertó sobre la presencia de varias personas que se encontraban dentro de su predio con perros galgos, sin autorización alguna para permanecer allí.

    En respuesta al aviso, una patrulla del CPR se dirigió al lugar y, luego de recorrer la zona durante varios minutos, los efectivos detectaron entre los pastizales dos motocicletas ocultas y un carro de fabricación casera. En las inmediaciones, fueron interceptados tres sujetos adultos que se desplazaban junto a los animales utilizados habitualmente para cazar liebres.

    Presuntos cazadores

    tres galgueros aprehendidos por ingresar a cazar a un campo con los perros galgos

    De acuerdo con la información oficial, los tres individuos —de 24, 32 y 34 años de edad— fueron aprehendidos por el delito de violación de domicilio, ya que se encontraban dentro de un establecimiento privado sin consentimiento del propietario. Si bien no poseían impedimentos legales vigentes ni pesaban pedidos de captura sobre ellos, las motocicletas presentaban diversas irregularidades en su documentación y estado, motivo por el cual se labraron actas de infracción a la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 con la colaboración de personal de Guardia Urbana Municipal.

    Ambos rodados y el carro artesanal fueron secuestrados y trasladados al depósito municipal, mientras que los tres aprehendidos fueron trasladados a la dependencia policial rural, donde se labraron las actuaciones de rigor.

    Por disposición del fiscal Nelson Mastorchio, a cargo de la UFI y J N° 3 del Departamento Judicial Pergamino, se avaló el procedimiento policial, se instruyeron actuaciones caratuladas “violación de domicilio”, y se dispuso la notificación de los derechos del artículo 60 del Código Procesal Penal Bonaerense. Tras cumplirse las diligencias judiciales correspondientes, los tres recuperaron la libertad conforme lo establecido por el artículo 161 del mismo código.

    Desde el Comando de Prevención Rural recordaron que el ingreso a campos sin autorización constituye un delito, más aún cuando se realiza con animales destinados a la caza furtiva, práctica prohibida que afecta la seguridad y la producción agropecuaria.

