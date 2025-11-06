jueves 06 de noviembre de 2025
    • Ladrones inimputables: proponen un abordaje asistencial a los dos menores involucrados en los robos de motos

    La Fiscalía le dio intervención al Servicio Local tras los robos de motos cometidos por ladrones adolescentes el martes.

    6 de noviembre de 2025 - 14:15
    Moto Mondial 110 blanca que sustrajeron de General Paz y Rocha.

    LA OPINION
    Moto Keller 110 gris que sustrajeron de la puerta de la obra social Avalian de Avenida de Mayo al 900.

    LA OPINION
    La indumentaria que le secuestraron en poder de uno de los sospechosos que involucra a uno de los menores en uno de los robos.

    LA OPINION

    La Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Pergamino avanzó esta semana en las actuaciones judiciales y sociales relacionadas con dos ladrones, de 14 y 15 años de edad, que estuvieron involucrados en robos de motocicletas en distintos sectores de la ciudad el martes pasado.

    Ambos jóvenes fueron interceptados por personal de la brigada motorizada de la Policía Local (UPPL), en operativos realizados con pocas horas de diferencia, y resultaron inimputables para la ley penal por su edad.

    Según informó el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Horacio Oldani, ninguno de los dos menores registraba antecedentes ni causas previas. Sin embargo, los informes preliminares permitieron detectar que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social y desvinculación escolar, por lo que se dispuso la intervención del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

    El organismo trabajará con las familias para restablecer la escolaridad de los jóvenes y realizar un acompañamiento social integral. “Son chicos que no van a la escuela y que andan en la calle, con algunas problemáticas familiares, pero sin antecedentes delictivos”, explicó el fiscal, quien ordenó informes socioambientales en los domicilios y la restitución de los adolescentes a sus hogares.

    Dos robos ocurridos el mismo día

    El primero de los hechos se registró alrededor de las 15:30 del martes en la intersección de Perú y Coni, cuando efectivos motorizados advirtieron a tres jóvenes que intentaban ingresar una motocicleta al interior de una vivienda.

    Al ser identificados, los uniformados constataron que el rodado —una Mondial 110 blanca y roja— había sido sustraído esa misma mañana de la calle General Paz y avenida Rocha, frente a la vivienda de su propietaria.

    Vecinos de la cuadra habían aportado imágenes de cámaras de seguridad que registraron el robo: en apenas unos segundos, los autores destrabaron el manubrio, encendieron el vehículo y escaparon.

    Con esas imágenes, el personal policial logró identificar la vestimenta de los sospechosos y procedió al secuestro de prendas coincidentes en el domicilio donde fueron demorados tres menores de edad, de 17, 14 y 14 años.

    Posteriormente, se estableció que sólo uno de los adolescentes, de 14 años, había participado en el hecho, mientras que los otros dos no tenían vinculación con el robo.

    Horas más tarde, cerca de las 23:30, un segundo adolescente —de 15 años— fue interceptado por efectivos policiales en la esquina de Jujuy y Colombia, cuando circulaba a bordo de una Keller Cronos 110 gris que también había sido denunciada como sustraída.

    El vehículo pertenecía a una mujer de 33 años, quien lo había dejado estacionado con traba de seguridad frente a la mutual Avalian, en avenida de Mayo al 900, y al salir del establecimiento constató que se lo habían robado.

    Ladrones inimputables

    Ante ambos episodios, la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispuso el traslado de los adolescentes a las dependencias policiales, el secuestro de los rodados y de las prendas utilizadas durante los robos, además de la notificación a sus familiares.

    Dado que los jóvenes son inimputables, se ordenó su entrega bajo la responsabilidad de sus padres, la elaboración de informes sociales y la intervención del Servicio Local de Protección de Derechos.

    Desde la Fiscalía remarcaron la importancia del abordaje conjunto entre el sistema judicial y los organismos municipales de niñez, ya que los adolescentes involucrados “no presentan antecedentes, pero se encuentran en contextos de desescolarización y vulnerabilidad social que requieren acompañamiento”.

