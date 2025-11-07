viernes 07 de noviembre de 2025
    Allanamiento en Pergamino: hallaron casi cien gramos de cocaína en la casa de un joven de 18 años

    La cocaína fue hallada durante un allanamiento, donde secuestraron una balanza de precisión en la vivienda del barrio Hernández.

    7 de noviembre de 2025 - 19:35
    El allanamiento permitió secuestrar casi cien gramos de cocaína y una balanza de precisión en una vivienda del barrio José Hernández.

    Un allanamiento en una vivienda del barrio José Hernández derivó en el hallazgo de casi cien gramos de cocaína, durante una investigación por robo instruida por la Fiscalía 2. El procedimiento terminó con la detención de un joven de 18 años, quien ahora enfrenta una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

    La cocaína estaba oculta dentro de una media de un niño integrante de la familia residente en la casa allanada.

    El operativo se realizó el martes 28 de octubre (la semana pasada) en una casa de calle Roldán, en el marco de una causa por robo bajo la órbita del fiscal Germán Guidi.

    En el lugar, el personal policial incautó una balanza de precisión y envoltorios con cocaína, lo que motivó la intervención de la Fiscalía 9, especializada en delitos de narcomenudeo, a cargo del agente fiscal Juan Tomás Godoy.

    Cocaína

    Los casi cien gramos de cocaína hallados ocultos en la morada del joven detenido significan una cantidad importante en las investigaciones de tenencia ilegal de estupefacientes.

    El joven fue trasladado al quinto piso del edificio del Ministerio Público Fiscal, donde fue indagado por el fiscal Godoy, quien le imputó el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

    Durante la audiencia, el imputado hizo uso de su derecho constitucional a no declarar.

    El fiscal Godoy solicitó al Juzgado de Garantías N° 1 la conversión de la aprehensión en detención. El juez César Solazzi hizo lugar al pedido y rechazó la excarcelación solicitada por la defensa. El detenido permanece alojado en dependencia policial a disposición de la Justicia.

