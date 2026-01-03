sábado 03 de enero de 2026
    • Detuvieron a las viudas negras que adormecieron a un mecánico para robarle dinero y un teléfono celular

    En la mañana de este sábado la Policía allanó las viviendas de las sospechosas en procedimientos requeridos por el fiscal Francisco Furnari.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    3 de enero de 2026 - 10:13
    Las viudas negras en sus publicaciones de redes sociales.

    Las viudas negras en sus publicaciones de redes sociales.

    CAPTURA DE PANTALLA HISTORIAS DE REDES SOCIALES

    Las dos viudas negras que adormecieron a un mecánico para robar dinero y un teléfono celular fueron detenidas por requerimiento del fiscal Francisco Furnari en la mañana de este sábado. La Policía se desplegó en varios allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantías.

    Las jóvenes mantuvieron un encuentro con el mecánico en un departamento contiguo al taller mecánico de la zona sur este miércoles a la tarde.

    Las dos mujeres jóvenes están acusadas de haber organizado el golpe para incorporarle un somnífero en la bebida al dueño de un taller mecánico en el encuentro que mantuvieron en la tarde de este miércoles en la zona sur.

    La cita con las viudas negras

    viudas-negras-pergamino-blur
    Las viudas negras sirvieron cerveza en tres vasos y al trago del mecánico le agregaron somnífero.

    Las viudas negras sirvieron cerveza en tres vasos y al trago del mecánico le agregaron somnífero.

    Alrededor de las 16:30 concretaron una cita que pactaron previamente con el propietario del predio de reparaciones de vehículos.

    El encuentro de las dos jóvenes con el adulto mayor, de más de 60 años, fue en un departamento contiguo al taller mecánico cercano a la ruta 8.

    A modo de despedida del año que terminaba durante esa jornada es que iniciaron la reunión con un brindis para adelantar las intenciones de prosperidad para el nuevo año que iba a comenzar.

    En tres vasos sirvieron cervezas, pero al trago de la víctima le agregaron un somnífero para que en cuestión de segundos se quedara dormido.

    Así fue como despertó minutos antes de las doce de la noche y se encontró solo en el ambiente, todo desnudo y sin la compañía de las dos mujeres.

    Una vez que recuperó la conciencia revisó las instalaciones y descubrió que lo despojaron de 700 mil pesos y su teléfono celular personal.

    Así fue como se acercó a la Comisaría Segunda a radicar la denuncia policial, en la que identificó a las dos mujeres con nombre y apellido.

    Resultados de los allanamientos policiales

    viudas-negras-detenidas-por-la-policia-pergamino-fiscal-francisco-furnari-Pergamino-blur
    Las dos mujeres de 23 y 33 años detenidas en procedimientos policiales ordenados por el Juzgado de Garantías.

    Las dos mujeres de 23 y 33 años detenidas en procedimientos policiales ordenados por el Juzgado de Garantías.

    Dos mujeres de 23 y 33 años fueron detenidas en la mañana de este sábado durante una serie de allanamientos realizados en el complejo habitacional Virgen de Guadalupe, en el marco de la investigación por el robo sufrido por un mecánico que fue adormecido durante un encuentro ocurrido el miércoles por la tarde. En ese episodio, la víctima fue despojada de una suma cercana a los 700 mil pesos y de su teléfono celular.

    Los procedimientos se concretaron a partir de una orden de allanamiento dispuesta por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 del Departamento Judicial Pergamino y estuvieron a cargo de personal de la Comisaría Segunda. En total se realizaron dos operativos simultáneos, ambos con resultado positivo, que permitieron avanzar de manera decisiva en la causa.

    En el primer objetivo, llevado a cabo en uno de los departamentos del barrio Virgen de Guadalupe, los efectivos policiales aprehendieron a una mujer de 33 años. Durante la diligencia judicial se secuestraron elementos considerados de interés para la investigación, entre ellos un par de zapatillas de color claro, un pantalón corto negro con el escudo del club Douglas Haig y un teléfono celular marca Samsung. En el lugar fueron identificadas otras dos personas, aunque no se adoptaron medidas restrictivas sobre ellas. La detenida fue trasladada a la sede de la Comisaría Segunda, donde quedó notificada de la imputación en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal, y se fijó su indagatoria para las 11:00.

    viudas-negras-detenidas-por-la-policia-pergamino (2)
    El pantalón corto identificado en la causa como utilizado por una de las mujeres.

    El pantalón corto identificado en la causa como utilizado por una de las mujeres.

    El segundo allanamiento se desarrolló en otra vivienda del mismo complejo habitacional y también arrojó resultado positivo. Allí fue aprehendida una joven de 23 años, a quien se le secuestró una mochila porta bebé de color negro con tiras del mismo tono, elemento que también será analizado en el marco de la investigación. En este domicilio se identificó a una persona. Al igual que en el primer procedimiento, la mujer fue trasladada a la Comisaría Segunda, notificada de la imputación y puesta a disposición de la Justicia para prestar declaración indagatoria en el mismo horario.

    viudas-negras-detenidas-por-la-policia-pergamino (1)
    En los allanamientos secuestraron elementos de interés para la instrucción judicial del fiscal Francisco Furnari.

    En los allanamientos secuestraron elementos de interés para la instrucción judicial del fiscal Francisco Furnari.

    Ambas mujeres están acusadas de haber actuado bajo la modalidad conocida como “viudas negras”, consistente en ganarse la confianza de la víctima para luego adormecerla y sustraerle dinero y objetos de valor. La investigación continúa con el análisis de los elementos secuestrados y otras medidas probatorias dispuestas por la fiscalía interviniente.

    Las indaga el fiscal Francisco Furnari

    El fiscal Francisco Furnari individualizó a las mujeres sospechadas, con sus domicilios, las edades y los indicios que las vinculaban al robo para requerirle al Juzgado de Garantías que ordene las detenciones.

    Así fue como desde el Juzgado de Garantías ordenaron las detenciones requeridas por la Fiscalía 8, que concretó la Policía en las primeras horas de la mañana de este sábado.

    A las 11:00 estaba prevista la audiencia indagatoria de ambas mujeres en el sexto piso de la Fiscalía, donde el fiscal Furnari junto a la secretaria y los instructores judiciales de la UFIyJ 8 le tienen que imputar el delito de robo y darle la posibilidad de defenderse acompañadas cada una de un abogado.

