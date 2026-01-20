Un robo armado a un remisero terminó con el ladrón detenido, involucrado en otra causa y bajo sospecha

El ladrón asaltó al remisero y podría estar involucrado en otros episodios similares ocurridos en días cercanos a ese episodio.

La Justicia ordenó la detención de un imputado de 25 años acusado de haber cometido un violento robo agravado durante un viaje en remis , luego de que fuera indagado por la Fiscalía N.º 2. El sujeto ya se encontraba aprehendido en otra causa penal tramitada por la Fiscalía N.º 3 por hechos de resistencia, daño y violación de domicilio.

La medida fue dispuesta tras la declaración indagatoria realizada el martes 13 de enero en sede de la Fiscalía N.º 2, a cargo del fiscal Germán Guidi, en el marco de una causa que investiga un robo agravado por el uso de arma cometido contra un remisero en la madrugada del 8 de enero en la ciudad de Pergamino.

El imputado había sido previamente aprehendido en el contexto de la IPP 306-26, con intervención de la UFI N.º 3, por los delitos de resistencia a la autoridad, daño y violación de domicilio, quedando a disposición de la Justicia. A partir de esa aprehensión, los investigadores lograron vincularlo con el asalto al trabajador del volante.

Según consta en la investigación judicial, el episodio ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando el sujeto se presentó en la agencia de remis ubicada sobre calle Hipólito Yrigoyen y solicitó un viaje hacia Boulevard Drago. Tras abordar el vehículo, un Volkswagen Polo conducido por la víctima, el imputado pidió desviarse algunos metros al llegar a la zona de destino.

Fue en ese contexto que el pasajero exhibió una linterna con picana eléctrica e intimidó al remisero para que entregara sus pertenencias. Ante la resistencia de la víctima, se produjo un forcejeo, durante el cual el agresor extrajo un cuchillo y se lo apoyó a la altura del cuello, logrando finalmente apoderarse de una billetera con aproximadamente 60 mil pesos en efectivo, documentación personal, un teléfono celular, y la llave de ignición del vehículo.

Tras concretar el robo, el imputado descendió del remis y se dio a la fuga a pie, logrando disponer de los elementos sustraídos. La víctima dio aviso inmediato al sistema de emergencias 911, lo que permitió el inicio de las actuaciones policiales y judiciales.

La causa avanzó con la declaración testimonial del remisero, el análisis de cámaras de seguridad de la agencia, y el rastreo del teléfono celular sustraído, cuya última ubicación fue registrada en un sector de viviendas precarias de la ciudad. Además, peritos de la DDI realizaron un cotejo de vestimenta y calzado que permitió vincular al imputado con las imágenes captadas durante el hecho.

Al momento de evaluar la detención, el fiscal Guidi ponderó la violencia desplegada, el uso de armas, la pena en expectativa y los antecedentes judiciales del imputado, quien además registraba pedidos de detención activos y otras causas elevadas a juicio, circunstancias que configuran un claro riesgo de fuga y entorpecimiento del proceso.

Con estos elementos, el el juez César Solazzi, del Juzgado de Garantías 1, hizo lugar al pedido fiscal y ordenó su detención formal, además de autorizar allanamientos, secuestros y requisas en domicilios vinculados al imputado, en el marco de una investigación que continúa en etapa de instrucción.