martes 20 de enero de 2026
    • Un robo armado a un remisero terminó con el ladrón detenido, involucrado en otra causa y bajo sospecha

    El ladrón fue indagado por el fiscal Guidi y quedó detenido por un asalto cometido durante un viaje en remis. Ya se encontraba involucrado en otros delitos.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    20 de enero de 2026 - 20:55
    El ladrón asaltó al remisero y podría estar involucrado en otros episodios similares ocurridos en días cercanos a ese episodio.

    El ladrón asaltó al remisero y podría estar involucrado en otros episodios similares ocurridos en días cercanos a ese episodio.

    ARCHIVO LA OPINION

    La Justicia ordenó la detención de un imputado de 25 años acusado de haber cometido un violento robo agravado durante un viaje en remis, luego de que fuera indagado por la Fiscalía N.º 2. El sujeto ya se encontraba aprehendido en otra causa penal tramitada por la Fiscalía N.º 3 por hechos de resistencia, daño y violación de domicilio.

    Procesaron a un convicto que era buscado por dos fiscalías por robo agravado e intento de homicidio

    Procesaron a un convicto que era buscado por dos fiscalías por robo agravado e intento de homicidio
    Abigeato en Mariano H. Alfonzo: recuperaron un cerdo robado en un criadero y aprehenden a los dos sospechosos

    Abigeato en Mariano H. Alfonzo: recuperaron un cerdo robado en un criadero y aprehenden a los dos sospechosos

    La medida fue dispuesta tras la declaración indagatoria realizada el martes 13 de enero en sede de la Fiscalía N.º 2, a cargo del fiscal Germán Guidi, en el marco de una causa que investiga un robo agravado por el uso de arma cometido contra un remisero en la madrugada del 8 de enero en la ciudad de Pergamino.

    Detenido por otra causa

    El imputado había sido previamente aprehendido en el contexto de la IPP 306-26, con intervención de la UFI N.º 3, por los delitos de resistencia a la autoridad, daño y violación de domicilio, quedando a disposición de la Justicia. A partir de esa aprehensión, los investigadores lograron vincularlo con el asalto al trabajador del volante.

    Según consta en la investigación judicial, el episodio ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando el sujeto se presentó en la agencia de remis ubicada sobre calle Hipólito Yrigoyen y solicitó un viaje hacia Boulevard Drago. Tras abordar el vehículo, un Volkswagen Polo conducido por la víctima, el imputado pidió desviarse algunos metros al llegar a la zona de destino.

    Fue en ese contexto que el pasajero exhibió una linterna con picana eléctrica e intimidó al remisero para que entregara sus pertenencias. Ante la resistencia de la víctima, se produjo un forcejeo, durante el cual el agresor extrajo un cuchillo y se lo apoyó a la altura del cuello, logrando finalmente apoderarse de una billetera con aproximadamente 60 mil pesos en efectivo, documentación personal, un teléfono celular, y la llave de ignición del vehículo.

    Tras concretar el robo, el imputado descendió del remis y se dio a la fuga a pie, logrando disponer de los elementos sustraídos. La víctima dio aviso inmediato al sistema de emergencias 911, lo que permitió el inicio de las actuaciones policiales y judiciales.

    La causa avanzó con la declaración testimonial del remisero, el análisis de cámaras de seguridad de la agencia, y el rastreo del teléfono celular sustraído, cuya última ubicación fue registrada en un sector de viviendas precarias de la ciudad. Además, peritos de la DDI realizaron un cotejo de vestimenta y calzado que permitió vincular al imputado con las imágenes captadas durante el hecho.

    Al momento de evaluar la detención, el fiscal Guidi ponderó la violencia desplegada, el uso de armas, la pena en expectativa y los antecedentes judiciales del imputado, quien además registraba pedidos de detención activos y otras causas elevadas a juicio, circunstancias que configuran un claro riesgo de fuga y entorpecimiento del proceso.

    Con estos elementos, el el juez César Solazzi, del Juzgado de Garantías 1, hizo lugar al pedido fiscal y ordenó su detención formal, además de autorizar allanamientos, secuestros y requisas en domicilios vinculados al imputado, en el marco de una investigación que continúa en etapa de instrucción.

    Procesaron a un convicto que era buscado por dos fiscalías por robo agravado e intento de homicidio

    Abigeato en Mariano H. Alfonzo: recuperaron un cerdo robado en un criadero y aprehenden a los dos sospechosos

    Aprehendieron a un ladrón que robó un celular en un supermercado del barrio Acevedo

    Interceptaron a dos ladrones, menores de edad, cuando intentaban robar una moto en pleno centro de Pergamino

    Allanamientos por un robo en la Escuela Secundaria 14 terminaron con dos sospechosos aprehendidos

    Un sujeto de la comunidad gitana está acusado de mantener encerrada y obligar a prostituirse a su pareja

    Un adulto agredió a adolescentes y los amenazó con un cuchillo frente a un kiosco céntrico de Pergamino

    Walter Biandratti: "La falta de VTV es una infracción grave y puede derivar en el secuestro de la licencia"

    Causa por coimas: el ex jefe del Destacamento policial de Acevedo pidió la eximición de prisión

    Murió un matrimonio de adultos mayores de El Socorro en un choque frontal en la Ruta 7, a la altura de Chacabuco

    procesaron a un convicto que era buscado por dos fiscalias por robo agravado e intento de homicidio

    Procesaron a un convicto que era buscado por dos fiscalías por robo agravado e intento de homicidio

    Por Alfonso Godoy

    El ladrón asaltó al remisero y podría estar involucrado en otros episodios similares ocurridos en días cercanos a ese episodio.

    Un robo armado a un remisero terminó con el ladrón detenido, involucrado en otra causa y bajo sospecha

    Por Alfonso Godoy
    Procesaron a un convicto que era buscado por dos fiscalías por robo agravado e intento de homicidio

    Procesaron a un convicto que era buscado por dos fiscalías por robo agravado e intento de homicidio

    La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Pedro llevó adelante el último sábado una nueva jornada de su tradicional campaña solidaria “Chanchomóvil”, con el objetivo de reunir recursos para garantizar la operatividad de la institución y avanzar en proyectos de infraestructura, informaron fuentes de la entidad.

    San Pedro: Bomberos Voluntarios vendió unos 7.000 números en el regreso del Chanchomóvil solidario

    La dirigencia del club de calle Pellegrini contó que “está todo listo para empezar”. Será un espacio cubierto que tendrá espacio suficiente como para ubicar dos canchas de handball.

    Club Belgrano de San Nicolás proyecta un gimnasio cubierto de gran escala en su camping

    Además de la información acerca de las entidades aseguradoras y reaseguradoras activas, en el Portal de Datos Abiertos de l SSN se puede encontrar, entre otros, sets de datos sobre balances, indicadores del mercado asegurador, productores y sociedades de productores asesores de seguros.

    La SSN actualiza su Portal de Datos Abiertos con nuevos datasets sobre el mercado asegurador