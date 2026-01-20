Procesaron a un convicto que era buscado por dos fiscalías por robo agravado e intento de homicidio

La Justicia procesó a un sujeto de 35 años, con antecedentes penales y condición de reincidente, que permanecía prófugo y era intensamente buscado por dos fiscalías de Pergamino por su presunta participación en un robo agravado con arma de fuego y en un hecho calificado como tentativa de homicidio .

Un robo armado a un remisero terminó con el ladrón detenido, involucrado en otra causa y bajo sospecha

El procesamiento fue dispuesto luego de que el convicto fuera detenido el sábado durante un procedimiento de identificación de personas realizado en la vía pública por efectivos de la Brigada Motorizada de la Policía Local (UPPL). Al constatarse su identidad, surgieron dos pedidos de captura vigentes, ambos vinculados a investigaciones judiciales de extrema gravedad.

Una de las causas es instruida por la Fiscalía N.º 3, a cargo del fiscal Nelson Mastorchio, y lo involucra como el imputado de los disparos de arma de fuego que provocaron lesiones a un joven en el barrio Belgrano. Por ese episodio, la Justicia lo mantiene procesado bajo la calificación legal de tentativa de homicidio.

En paralelo, la Fiscalía N.º 2, conducida por el fiscal Germán Guidi, lo señala como uno de los autores de un robo agravado por el uso de arma de fuego, ocurrido cuando una mujer fue abordada al descender de su vehículo y despojada de su bolso, mientras que una testigo que intentó auxiliarla fue intimidada mediante la exhibición de un arma.

La investigación permitió reconstruir el accionar delictivo a partir de declaraciones testimoniales, registros de cámaras de seguridad y el secuestro de prendas y objetos, los cuales resultaron coincidentes con los utilizados durante el hecho. En ese contexto se realizaron diversos allanamientos, aunque el imputado logró eludir a los investigadores, motivo por el cual fue declarado rebelde y se libraron las órdenes de detención.

Al analizar la situación procesal, los fiscales ponderaron los antecedentes condenatorios del convicto y su condición de reincidente, factores que agravan su escenario judicial y refuerzan el peligro de fuga. Tras su captura, el sujeto fue indagado en ambas fiscalías y quedó formalmente procesado por los dos episodios.

Las actuaciones continúan en etapa de instrucción, mientras la Justicia evalúa nuevas medidas en el marco de causas que podrían derivar en penas de cumplimiento efectivo.

El robo agravado que motivó uno de los pedidos de captura

Uno de los episodios que derivó en el procesamiento del convicto ocurrió a fines de noviembre, cuando una mujer fue abordada en la vía pública al momento de descender de su vehículo, que había estacionado a escasos metros de su domicilio. En ese contexto, el imputado actuó junto a otro sujeto que se movilizaba en una motocicleta tipo 110 cc.

Según consta en la causa instruida por la Fiscalía N.º 2, el convicto descendió del rodado y forcejeó con la víctima para arrebatarle el bolso, que contenía documentación personal, tarjetas bancarias y una suma de dinero en efectivo. Durante la maniobra, la mujer cayó al suelo mientras intentaba resistir el desapoderamiento.

El atraco fue presenciado por una vecina que intentó intervenir para auxiliar a la víctima y exigir la devolución de las pertenencias. Ante esa situación, el imputado se levantó la prenda de vestir que llevaba puesta y exhibió la culata de un arma de fuego que portaba en la cintura, con la que intimidó a la testigo antes de darse a la fuga junto a su cómplice.

Tras el robo, ambos sujetos escaparon a bordo de la motocicleta y se dirigieron a un domicilio cercano, donde, de acuerdo con la investigación judicial, se cambiaron de ropa para entorpecer su identificación. Minutos después abandonaron el lugar con vestimenta distinta y se retiraron en una bicicleta, mientras una mujer trasladaba de tiro el rodado utilizado durante el hecho.

La reconstrucción del episodio fue posible a partir de registros de cámaras de seguridad, testimonios presenciales y el secuestro de prendas y objetos, los cuales coincidieron con los utilizados durante el atraco. Estos elementos permitieron a la Fiscalía atribuirle al convicto el rol de autor del robo agravado por el uso de arma de fuego, uno de los delitos por los que permaneció prófugo hasta su reciente detención.