Cubata Viajes: redes sociales, expectativas y la necesidad de un viaje bien planificado

Desde Cubata Viajes manifiestan que es de suma importancia contratar una asistencia al viajero acorde a cada destino y pasajero.

Las redes sociales cambiaron para siempre la forma de pensar y planificar los viajes. Fotos impactantes, videos virales y relatos de influencers convierten a cualquier destino en un sueño al alcance de la mano. Sin embargo, detrás de esa postal perfecta muchas veces se esconden expectativas irreales, confusión y decisiones mal tomadas. Desde Cubata Viajes de Pergamino, María Rodríguez y Nicolás Aller analizan este fenómeno y remarcan dos pilares fundamentales para viajar sin sobresaltos: informarse correctamente a través de una agencia especializada y contratar una asistencia al viajero acorde a cada destino y pasajero.

Hoy la información abunda, pero no siempre es precisa. “Las redes se convirtieron casi en una biblia. A veces el pasajero no escucha lo que uno le explica porque leyó algo en internet que no condice con la realidad”, sostuvo María Rodríguez, al referirse a la dificultad de asesorar cuando la expectativa ya viene armada desde lo digital.

Según explicaron desde Cubata, muchas imágenes que circulan responden a intereses comerciales. “Hay contenido pensado para cumplir diferentes objetivos. Por eso nosotros siempre tratamos de contar lo que realmente es, desde nuestra experiencia en el destino”, remarcó.

Nicolás Aller profundizó sobre el impacto que esto genera en el pasajero: “El problema no es la información, sino el poco discernimiento que hay cuando uno no conoce el destino. Pareciera que lo que dicen las redes fuera palabra santa, y no siempre lo es”.

Expectativas, experiencia previa y viajes

Desde la agencia destacan que cada viaje es subjetivo y depende del recorrido previo del pasajero. “Cuando armamos un viaje, lo primero que evaluamos es el nivel de expectativa y el conocimiento que la persona tiene del destino”, explicó Nicolás. Y agregó un ejemplo concreto: “Si alguien ya viajó a Cancún o Punta Cana y quiere ir a Colombia, tenemos el deber de decirle que la experiencia va a ser diferente e incluso inferior, aunque el precio sea similar o más alto”.

María recordó una experiencia personal que grafica esta situación: “En uno de nuestros primeros viajes fuimos a Jericoacoara en Brasil. Es un lugar hermoso, con playas divinas, pero las fotos que habíamos visto mostraban un agua tipo Caribe. Eso era una laguna que forma parte de una excursión, no la playa en sí. Cuando llegás con otra expectativa, la desilusión aparece”.

También contaron casos recientes de confusión por información errónea. “Un pasajero nos decía que había visto que en la playa de su hotel en Curazao se podía nadar con tortugas. En realidad, esa playa queda a más de 30 kilómetros. A veces los nombres se mezclan y generan expectativas que no se ajustan a la realidad”, explicó María.

El valor del “traje a medida”

Frente a este escenario, desde Cubata defienden el asesoramiento personalizado. “Nosotros hablamos de un traje a medida. No es lo mismo viajar solo, en pareja o con hijos. No todos los destinos ni todas las experiencias aplican a todos”, afirmó Nicolás.

María coincidió y sumó: “Después de ser padres entendimos realmente lo complejo que es viajar con niños. Los horarios, los traslados, las esperas. Todo cambia. Por eso hacemos preguntas básicas que muchas veces el pasajero no se hace”.

Ambos remarcaron que, aunque la asistencia online creció, el contacto personal sigue siendo clave. “Cuando el pasajero se sienta frente a nosotros y nos dice qué destinos ya conoció, muchas veces ya sabemos qué tipo de viaje podemos ofrecerle para que siga superando expectativas”, señaló Nicolás.

La asistencia al viajero

El segundo eje que destacaron con énfasis es la contratación de una buena asistencia al viajero. “Después de la pandemia esto se revalorizó muchísimo. Hoy la gente empieza a entender que no es un gasto, sino parte del viaje”, aseguró María.

Nicolás fue contundente: “Viajar sin asistencia es una irresponsabilidad absoluta. Cuando pasa algo, hablamos de miles de dólares”. Y detalló costos habituales: “En Estados Unidos, una neumonía con dos días de internación puede costar entre 30 mil y 70 mil dólares; una apendicitis, entre 50 y 100 mil; una noche de internación ronda los 3 mil dólares”.

Desde Cubata recomiendan coberturas mínimas según el destino. “Para el Caribe, entre 60 y 80 mil dólares; para Estados Unidos, entre 120 y 150 mil; y para Europa valores similares”, explicó Nicolás. “No importa si no querés la máxima cobertura, pero llevate algo”.

Una comparación que lo dice todo

Para que el mensaje sea claro, utilizan un ejemplo simple. “Siempre le preguntamos al pasajero si su auto tiene seguro. Cuando nos dicen que sí, les decimos: ‘Eso es un pedazo de fierro. Esto es tu cuerpo, tu salud, tu vida’”, contó María.

Además, destacaron que existen asistencias anuales para quienes viajan con frecuencia. “Si viajás varias veces al año, conviene una asistencia anual que cubre múltiples salidas del país por períodos de hasta 30 o 60 días”, explicó Nicolás.

Información real y acompañamiento permanente

Cubata trabaja con empresas líderes como Assist Card, Universal Assistance y Coris. “La prestación en destino suele ser similar; la diferencia está en el soporte previo y en la posibilidad de intermediar rápido cuando hay un problema”, señalaron.

Finalmente, ambos coincidieron en un mensaje central: “Las redes inspiran y generan oportunidades, pero no reemplazan la experiencia ni el acompañamiento profesional”, sostuvo María. Y Nicolás concluyó: “Nuestro trabajo es cuidar al pasajero antes, durante y después del viaje. Informar bien también es una forma de viajar mejor”.