domingo 28 de diciembre de 2025
    • Crece la presión sobre el mercado laboral en San Nicolás-Villa Constitución y alcanza el 30,6%

    El indicador del Indec mostró un fuerte avance interanual en San Nicolás impulsado por el aumento de la subocupación.

    28 de diciembre de 2025 - 11:05
    En el tercer trimestre de 2024, los subocupados en San Nicolás-Villa Constitución eran 5000; en el mismo período de 2025, la cifra ascendió a 11.000 personas.

    En el tercer trimestre de 2024, los subocupados en San Nicolás-Villa Constitución eran 5000; en el mismo período de 2025, la cifra ascendió a 11.000 personas.

    Google-ilustrativa

    El mercado de trabajo en el aglomerado San Nicolás–Villa Constitución atraviesa un escenario de mayor tensión. Según datos oficiales del Indec, durante el tercer trimestre de 2025 la presión laboral alcanzó al 30,6% de la población económicamente activa, reflejando un marcado deterioro respecto de períodos anteriores.

    Se medirán hoy desde las 17.00 en el estadio “Héctor Ramos” de Gral. Rojo con el objetivo de finalizar el año con un título.  Si se registra un empate al cabo de los 90 minutos, habrá penales.

    Club Regatas de San Nicolás y La Emilia definen el campeón en General Rojo

    Un indicador que crece trimestre a trimestre

    De acuerdo con el informe “Mercado de trabajo” difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la presión sobre el mercado laboral registró un aumento de 4,1 puntos porcentuales en relación con el trimestre previo y de 7,2 puntos en la comparación interanual. En el primer trimestre de 2025 este indicador había sido del 28,7%, mientras que en el segundo se ubicó en el 26,5%. Un año atrás, en el tercer trimestre de 2024, alcanzaba el 23,4%.

    La presión sobre el mercado de trabajo contempla no solo a las personas desocupadas, sino también a quienes se encuentran subocupadas, a los ocupados demandantes de empleo y a los ocupados no demandantes que se declaran disponibles para trabajar más horas.

    Baja la desocupación, pero sube la subocupación

    Un dato que aparece como contradictorio es la evolución de la tasa de desocupación. En el tercer trimestre de 2025 fue del 5,4%, lo que implicó una mejora de 3,9 puntos porcentuales frente al trimestre anterior, cuando había llegado al 9,3%, y una baja de 1,8 puntos en relación con el mismo período de 2024.

    Sin embargo, este descenso no logró compensar el fuerte incremento de la subocupación, que alcanzó el 12,6% de la población económicamente activa. Dentro de ese total, la subocupación demandante fue del 8,0%, mientras que la no demandante se ubicó en el 4,6%, configurando un panorama de empleo con menor carga horaria y mayores niveles de precariedad.

    El fuerte salto de los subocupados en un año

    El dato más relevante del informe es el crecimiento interanual de las personas subocupadas en el aglomerado. En el tercer trimestre de 2024 se contabilizaban unas 5.000 personas en esta situación, mientras que en el mismo período de 2025 la cifra trepó a 11.000, sobre una población económicamente activa estimada en 88.000 personas.

    Según la definición del Indec, se considera subocupadas a aquellas personas que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y que están dispuestas a trabajar más horas. Este fuerte incremento explica buena parte del aumento de la presión sobre el mercado laboral en San Nicolás–Villa Constitución.

    Por último, el informe señala que la tasa de desocupación local quedó levemente por encima del promedio de los aglomerados urbanos con menos de 500.000 habitantes, donde el indicador fue del 5,2%, confirmando que, pese a la mejora en el desempleo abierto, el mercado laboral regional sigue mostrando señales de fragilidad.

