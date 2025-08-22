viernes 22 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pergamino se suma a la visita del Coro del Tabernáculo con una transmisión en vivo

    Por los 100 años de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Argentina, el Coro del Tabernáculo llegó al país. Actividades en Pergamino.

    22 de agosto de 2025 - 12:51
    En Pergamino, la cita es mañana desde las 18:00 en avenida Paraguay 928.

    En Pergamino, la cita es mañana desde las 18:00 en avenida Paraguay 928.

    IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS

    En el marco de los 100 años de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Argentina, el prestigioso Coro del Tabernáculo llega por primera vez al país y Pergamino lo vivirá de manera especial. Este sábado, a partir de las 18:00, la sede local de la Iglesia —en avenida Paraguay 928— abrirá sus puertas con un patio criollo y luego transmitirá en vivo la presentación del Coro desde el Movistar Arena.

    Lee además

    Edición impresa del Viernes 22 de Agosto. Archivo disponible en PDF
    El secretario Ignacio Doddi, junto al Intendente Javier Martínez y la diputada provincial paula Bustos en la presentación de la nueva tecnología del Centro de Monitoreo.

    Incorporaron drones y cámaras inteligentes al Centro de Monitoreo para reforzar la seguridad de Pergamino

    Una celebración con eco en Pergamino

    El Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo, reconocido como el más antiguo del mundo en actividad continua, visita por primera vez Argentina como parte de su gira mundial Canciones de Esperanza. La ocasión coincide con los 100 años de presencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el país, y Pergamino será parte de la celebración con una propuesta que combina tradición local y conexión global. La cita es este sábado desde las 18:00 en la sede de avenida Paraguay 928, donde los miembros de la Iglesia en nuestra ciudad abrirán la jornada con un patio criollo. Luego, a las 18:50, la comunidad se unirá para seguir la transmisión en directo del show en el Movistar Arena, compartiendo en Pergamino la emoción de un evento internacional de enorme magnitud.

    Desde la Iglesia local invitan a toda la comunidad a participar, independientemente de la pertenencia religiosa, para compartir un espacio cultural y espiritual único.

    El Coro del Tabernáculo: historia y prestigio

    Fundado en 1847, el Coro del Tabernáculo está compuesto por 360 voces y es una institución de prestigio mundial. Su programa semanal, Music & the Spoken Word, es la transmisión continua más antigua de la historia de la radio y televisión, con más de 5.000 emisiones en vivo a lo largo de 97 años ininterrumpidos.

    A lo largo de su trayectoria, el Coro se presentó en siete inauguraciones presidenciales en Estados Unidos, en Exposiciones Mundiales y en salas de conciertos de prestigio internacional. Ha recibido cuatro premios Emmy, un Grammy, varias nominaciones y la Medalla Nacional de las Artes en 2003, además de ser incorporado al Salón de la Fama de la Música Clásica en 2015.

    Un repertorio especial para Argentina

    En esta visita al país, el Coro presentará un repertorio pensado especialmente para la ocasión. Al sonido coral de más de 300 voces se sumará la fuerza del folclore argentino con la participación de Soledad Pastorutti, mientras que en una gala especial en el Palacio Libertad estarán presentes Raúl Lavié, Maggie Cullen y el grupo Dos Más Uno.

    El espectáculo incluirá tanto clásicos de su repertorio como versiones en español y canciones emblemáticas de la música nacional. La gira fue declarada de interés por la Secretaría de Culto y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

    Temas
    Seguí leyendo

    Edición impresa del Viernes 22 de Agosto. Archivo disponible en PDF

    Incorporaron drones y cámaras inteligentes al Centro de Monitoreo para reforzar la seguridad de Pergamino

    Desbarataron un "quiosco" de drogas en el barrio Jorge Newbery tras una investigación del fiscal Furnari

    Operación Mamushka: allanamiento en Pergamino por grooming y distribución de material de abuso sexual infantil

    Taller grupal en Pergamino: un espacio para acompañar desde la salud mental

    Tras los 100 milímetros de lluvia, Pergamino amaneció con sol y fuertes ráfagas de viento

    José Rasuk: "Vamos a dejar todo para poder ingresar a la Copa"

    "Que la discapacidad no te sea indiferente": la consigna que une a Pergamino en un día clave para la Ley de Emergencia

    Julia Riera cayó en la primera ronda de la qualy del US Open

    Que hablen otras partes de mí se presenta por única vez en Pergamino

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El diseñador, editor y formador Mario Spina, creador del sello artesanal Dixit editora.
    Cultura

    Charla-taller sobre diseño editorial con software libre en la Feria del Libro Pergamino

    Por Néstor Suárez

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El hombre de 39 años murió en el interior de la habitación de un hotel alojamiento.

    Murió un hombre de 39 años en el interior de la habitación de un hotel alojamiento de la zona sur

    Por Alfonso Godoy
    En Pergamino, la cita es mañana desde las 18:00 en avenida Paraguay 928.

    Pergamino se suma a la visita del Coro del Tabernáculo con una transmisión en vivo

    La arveja, cultivo típico de invierno, es sensible al exceso de agua.

    La lluvia trajo alivio y preocupación: cómo impactaron los 100 milímetros en los cultivos de la región

    Edición impresa del Viernes 22 de Agosto. Archivo disponible en PDF

    Más de 40 editoriales de distintos puntos del país ya confirmaron su presencia en esta edición de la Feria del Libro Pergamino.
    Cultura

    Comienza este sábado la Feria del Libro Pergamino (Fe.Li.Pe.) 2025