Pergamino se suma a la visita del Coro del Tabernáculo con una transmisión en vivo

En Pergamino, la cita es mañana desde las 18:00 en avenida Paraguay 928. IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS

En el marco de los 100 años de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Argentina, el prestigioso Coro del Tabernáculo llega por primera vez al país y Pergamino lo vivirá de manera especial. Este sábado, a partir de las 18:00, la sede local de la Iglesia —en avenida Paraguay 928— abrirá sus puertas con un patio criollo y luego transmitirá en vivo la presentación del Coro desde el Movistar Arena.

Una celebración con eco en Pergamino El Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo, reconocido como el más antiguo del mundo en actividad continua, visita por primera vez Argentina como parte de su gira mundial Canciones de Esperanza. La ocasión coincide con los 100 años de presencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el país, y Pergamino será parte de la celebración con una propuesta que combina tradición local y conexión global. La cita es este sábado desde las 18:00 en la sede de avenida Paraguay 928, donde los miembros de la Iglesia en nuestra ciudad abrirán la jornada con un patio criollo. Luego, a las 18:50, la comunidad se unirá para seguir la transmisión en directo del show en el Movistar Arena, compartiendo en Pergamino la emoción de un evento internacional de enorme magnitud.

Desde la Iglesia local invitan a toda la comunidad a participar, independientemente de la pertenencia religiosa, para compartir un espacio cultural y espiritual único.

El Coro del Tabernáculo: historia y prestigio Fundado en 1847, el Coro del Tabernáculo está compuesto por 360 voces y es una institución de prestigio mundial. Su programa semanal, Music & the Spoken Word, es la transmisión continua más antigua de la historia de la radio y televisión, con más de 5.000 emisiones en vivo a lo largo de 97 años ininterrumpidos.

A lo largo de su trayectoria, el Coro se presentó en siete inauguraciones presidenciales en Estados Unidos, en Exposiciones Mundiales y en salas de conciertos de prestigio internacional. Ha recibido cuatro premios Emmy, un Grammy, varias nominaciones y la Medalla Nacional de las Artes en 2003, además de ser incorporado al Salón de la Fama de la Música Clásica en 2015. Un repertorio especial para Argentina En esta visita al país, el Coro presentará un repertorio pensado especialmente para la ocasión. Al sonido coral de más de 300 voces se sumará la fuerza del folclore argentino con la participación de Soledad Pastorutti, mientras que en una gala especial en el Palacio Libertad estarán presentes Raúl Lavié, Maggie Cullen y el grupo Dos Más Uno. El espectáculo incluirá tanto clásicos de su repertorio como versiones en español y canciones emblemáticas de la música nacional. La gira fue declarada de interés por la Secretaría de Culto y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

