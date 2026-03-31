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    • Provincia autorizó un nuevo aumento en las tarifas de luz

    Este miércoles entrará en vigencia el nuevo aumento en las tarifas de luz en la Provincia de Buenos Aires, incluyendo Pergamino.

    31 de marzo de 2026 - 14:54
    El aumento que fijó la Provincia impacta también en Pergamino.

    El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, oficializó un nuevo incremento en las tarifas de electricidad que comenzará a regir desde este miércoles, con un impacto promedio del 1,3% en las facturas de los usuarios residenciales, tanto con subsidios como sin ellos.

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    La medida fue dispuesta mediante la Resolución 173/2026 del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, publicada este martes en el Boletín Oficial y se enmarca en la actualización de los cuadros tarifarios del servicio eléctrico.

    El ajuste provincial regirá en Pergamino

    El ajuste incluye una modificación del valor agregado de distribución (VAD), uno de los componentes centrales de la tarifa, junto con la incorporación de variaciones en los precios mayoristas de la energía y el transporte definidos a nivel nacional.

    Según datos oficiales, un usuario residencial sin subsidios con consumo medio pasará de pagar unos $52.000 mensuales a cerca de $52.650, mientras que un usuario con subsidios verá su factura incrementarse de $33.300 a aproximadamente $33.700, valores que incluyen impuestos.

    Nuevas tarifas

    El nuevo cuadro tarifario se aplicará a partir de los consumos de abril, por lo que el impacto se reflejará en las facturas que llegarán entre ese mes y mayo.

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