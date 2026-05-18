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    • El IPS confirmó el cronograma de pago de mayo para jubilados y pensionados

    El IPS bonaerense informó las fechas de pago de mayo 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas.

    18 de mayo de 2026 - 15:25
    Desde el IPS confirmaron las fechas para jubilados y pensionados

    El Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires (IPS) confirmó el cronograma de pago de mayo de 2026 para jubilados y pensionados bonaerenses. Los haberes comenzarán a acreditarse a finales de mes, mientras que el vencimiento del cobro por ventanilla fue fijado para el 23 de junio.

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    Según informó el organismo previsional, los pagos comenzarán el jueves 28 de mayo y continuarán el viernes 29, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

    Cronograma de pago del IPS en mayo de 2026

    El jueves 28 de mayo cobrarán los jubilados y pensionados con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3. Ese mismo día también percibirán sus haberes los beneficiarios de pensiones sociales no contributivas, sin importar la terminación del DNI.

    En tanto, el viernes 29 de mayo será el turno de los jubilados y pensionados cuyos documentos finalicen en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

    Desde el IPS recordaron además que el vencimiento del pago por ventanilla fue establecido para el 23 de junio de 2026.

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