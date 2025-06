Show, pasión y definiciones en el comienzo del Súper 4 de básquet

Luego, los Play Off del Apertura

Tras el Súper 4, llegará el turno de los esperados Play Off del Torneo Apertura, que también contarán con la participación de los cuatro primeros, más los que finalizaron del 5° al 8° puesto en la Fase Regular: Alianza de Colón (5°), Sports (6°), Gimnasia y Esgrima (7°) y Sportivo Rojas (8°). En cambio, Sirio Libanés (9°) y Círculo Italiano de Colón (10°) quedaron eliminados del certamen.

Los cuartos de final, que se disputarán al mejor de tres partidos, tendrán los siguientes cruces: Argentino vs. Sportivo Rojas, Comunicaciones vs. Gimnasia, Ricardo Gutiérrez vs. Sports y Juventud vs. Alianza de Colón.

La primera mitad de la temporada 2025 del básquetbol pergaminense entra en su etapa más emocionante. El Súper 4 abrirá el fuego de las definiciones y promete ser un espectáculo inolvidable. “¡Acompañá a tu equipo en la primera definición de la temporada 2025!”, resaltaron desde la APB.