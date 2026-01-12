lunes 12 de enero de 2026
    • Club Regatas de San Nicolás empató en La Plata, pero quedó eliminado del Torneo Regional Federal Amateur

    El Náutico igualó 2 a 2 ante Unidos de Lisandro Olmos, pero no le alcanzó tras la derrota en San Nicolás.

    12 de enero de 2026 - 18:30
    Regatas no puso ganar en Lisandro Olmos y se despidió.

    Regatas no puso ganar en Lisandro Olmos y se despidió.

    Germán Munizaga

    Regatas cerró su participación en el Regional Federal Amateur con un empate 2 a 2 como visitante frente a Unidos de Lisandro Olmos, en La Plata, resultado que no le permitió revertir la serie y decretó su eliminación en la región Pampeana Norte, luego del 1-2 sufrido en la ida en San Nicolás.

    Un arranque adverso que condicionó el partido

    El encuentro comenzó de la peor manera para el conjunto nicoleño. Apenas a los 3 minutos de juego, Regatas se quedó con diez hombres por la expulsión de Matías Jaime, sancionado por el árbitro Gonzalo Speranza tras un supuesto insulto. Esa decisión temprana obligó al equipo dirigido por Barbieri a replantear su estrategia y resistir durante casi todo el partido en inferioridad numérica.

    A los 24 minutos, una agresión mutua elevó aún más la tensión del encuentro. Juan Cruz Varas vio la tarjeta roja en Regatas y Leonel Gamaleri fue expulsado en el local, por lo que el partido pasó a disputarse 9 contra 10 durante más de una hora, en un contexto desordenado y cargado de fricción.

    Una ráfaga de goles que devolvió la ilusión

    El complemento fue intenso y concentró todas las emociones. Unidos de Lisandro Olmos golpeó primero y parecía sentenciar la historia: un penal convertido por Ferro y un tanto posterior de Rey establecieron el 2-0 parcial, resultado que llevaba el global a un contundente 4-1 a favor del elenco platense.

    Sin embargo, Regatas reaccionó con carácter y amor propio. Jonathan Rodríguez descontó con una arremetida que reavivó la esperanza y, apenas un minuto después, Flavio Ciampichetti marcó el 2-2 antes de los 20 minutos del segundo tiempo, silenciando el estadio y dejando la serie abierta.

    El esfuerzo final y la despedida del torneo

    Con el empate consumado, el Náutico fue en busca del tercer gol que le permitiera llevar la definición a los penales. A pesar del desgaste físico, la inferioridad numérica y el empuje del rival, los nicoleños intentaron hasta el último minuto, pero no lograron romper nuevamente la defensa local.

    De esta manera, Regatas se despidió del Regional Federal Amateur dejando una imagen de entrega y competitividad, especialmente en un contexto adverso. El empate en La Plata no alcanzó para seguir en carrera, pero el equipo cerró su participación mostrando orgullo y una reacción que mantuvo la serie con suspenso hasta el final.

