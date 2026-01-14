miércoles 14 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Club Belgrano de San Nicolás afina su preparación para la Copa Federación y debutará en la segunda fecha

    El equipo de San Nicolás atraviesa la recta final de la pretemporada bajo la conducción de Emiliano Capella.

    14 de enero de 2026 - 14:27
    El plantel dirigido por Emiliano Capella se encuentra de pretemporada de cara a la Copa Federación, este campeonato comienza este fin de semana y el equipo de calle Pellegrini tiene jornada libre y su debut será en la segunda fecha ante Defensores Unidos de visitante.

    El plantel dirigido por Emiliano Capella se encuentra de pretemporada de cara a la Copa Federación, este campeonato comienza este fin de semana y el equipo de calle Pellegrini tiene jornada libre y su debut será en la segunda fecha ante Defensores Unidos de visitante.

    El Norte

    Club Belgrano de San Nicolás transita los últimos días de preparación con la mira puesta en una nueva edición de la Copa Federación de fútbol, que comenzará este fin de semana. El conjunto de calle Pellegrini tendrá jornada libre en la fecha inaugural y recién hará su presentación oficial en la segunda fecha, cuando visite a Defensores Unidos.

    Lee además
    Las entradas estarán en venta a partir del domingo

    Boca juega en San Nicolás: amistoso internacional ante Olimpia con público y entradas a la venta
    El Portuario Sur, con extensiones de las rutas 9 y 188, es uno de los doce tramos incluidos en la Etapa II de la Red Federal de Concesiones Viales

    San Nicolás: Red Federal de Concesiones, nuevas licitaciones, pero las rutas 9 y 188 seguirán en espera

    Belgrano encara un nuevo desafío en la Copa Federación

    El plantel que conduce Emiliano Capella aprovecha la fecha libre para profundizar los trabajos físicos, tácticos y futbolísticos. En ese contexto, este viernes disputará un amistoso ante Social en el camping, buscando ritmo de competencia y ajustes de funcionamiento antes del debut oficial en el certamen.

    Refuerzos, bajas y un plantel en formación

    Para esta temporada 2026, Belgrano renovó su cuerpo técnico tras la salida de Daniel Huber y sumó a Enzo Cáceres, Gerónimo García, Alex Belsún y Rodrigo Cubino. En contrapartida, se produjeron las bajas de Martín Cena, Joaquín Álvarez, Fabricio Perales, Sebastián Gómez y Enzo Garayalde. Además, hay jugadores a prueba como Alexis Lockett, mientras continúan referentes como Marcelo Ocanto, Fabricio Lenci, Roque Contigiani, Leonardo Luna y Matías Luna.

    El proyecto Capella y los objetivos del torneo

    Capella, que venía trabajando en las divisiones inferiores del club, destacó el proyecto integral que se desarrolla en Belgrano y el crecimiento alcanzado en los últimos años. “La idea es hacer un buen papel en la Copa Federación, mezclar chicos con jugadores de experiencia y llegar de la mejor manera al torneo local”, señaló. El cuerpo técnico se completa con José Barraza en Sub-23, José Feroci como ayudante en Primera y Damián “Pitu” Oviedo como coordinador general de inferiores.

    Temas
    Seguí leyendo

    Boca juega en San Nicolás: amistoso internacional ante Olimpia con público y entradas a la venta

    San Nicolás: Red Federal de Concesiones, nuevas licitaciones, pero las rutas 9 y 188 seguirán en espera

    San Nicolás: Arrancan las inscripciones para la Colonia de Robótica

    En San Nicolás prestadores de discapacidad alertan por demoras de hasta 120 días en pagos

    Rumores en el Concejo Deliberante de San Nicolás: Petroni y su futuro con Fuerza Patria

    Club Regatas de San Nicolás empató en La Plata, pero quedó eliminado del Torneo Regional Federal Amateur

    Sidersa cumple 70 años y construye en San Nicolás la acería más moderna y sustentable del mundo

    San Nicolás: Venta libre de entradas para Boca Juniors vs Olimpia desde este lunes

    San Nicolás: Francisco Yunis y un reto inédito, entrenar a la mejor junior argentina del mundo

    San Nicolás: En 2025 crecieron 70% los focos de incendios en el Delta del Paraná

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Las entradas estarán en venta a partir del domingo

    Boca juega en San Nicolás: amistoso internacional ante Olimpia con público y entradas a la venta

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La Provincia habilita a vecinos y pymes a generar energía renovable y vender el excedente

    La Provincia habilita a vecinos y pymes a generar energía renovable y vender el excedente
    El Gobierno aumenta hasta 19% los peajes en las rutas concesionadas a Corredores Viales

    El Gobierno aumenta hasta 19% los peajes en las rutas concesionadas a Corredores Viales

    Reconocen a Pergamino por su política de arbolado urbano y cuidado ambiental

    Reconocen a Pergamino por su política de arbolado urbano y cuidado ambiental

    Alertan sobre la presencia de alacranes en Pergamino y refuerzan medidas de prevención

    Alertan sobre la presencia de alacranes en Pergamino y refuerzan medidas de prevención

    El plantel dirigido por Emiliano Capella se encuentra de pretemporada de cara a la Copa Federación, este campeonato comienza este fin de semana y el equipo de calle Pellegrini tiene jornada libre y su debut será en la segunda fecha ante Defensores Unidos de visitante.

    Club Belgrano de San Nicolás afina su preparación para la Copa Federación y debutará en la segunda fecha