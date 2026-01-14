Club Belgrano de San Nicolás afina su preparación para la Copa Federación y debutará en la segunda fecha

El plantel dirigido por Emiliano Capella se encuentra de pretemporada de cara a la Copa Federación, este campeonato comienza este fin de semana y el equipo de calle Pellegrini tiene jornada libre y su debut será en la segunda fecha ante Defensores Unidos de visitante. El Norte

Club Belgrano de San Nicolás transita los últimos días de preparación con la mira puesta en una nueva edición de la Copa Federación de fútbol, que comenzará este fin de semana. El conjunto de calle Pellegrini tendrá jornada libre en la fecha inaugural y recién hará su presentación oficial en la segunda fecha, cuando visite a Defensores Unidos.

Belgrano encara un nuevo desafío en la Copa Federación El plantel que conduce Emiliano Capella aprovecha la fecha libre para profundizar los trabajos físicos, tácticos y futbolísticos. En ese contexto, este viernes disputará un amistoso ante Social en el camping, buscando ritmo de competencia y ajustes de funcionamiento antes del debut oficial en el certamen.

Refuerzos, bajas y un plantel en formación Para esta temporada 2026, Belgrano renovó su cuerpo técnico tras la salida de Daniel Huber y sumó a Enzo Cáceres, Gerónimo García, Alex Belsún y Rodrigo Cubino. En contrapartida, se produjeron las bajas de Martín Cena, Joaquín Álvarez, Fabricio Perales, Sebastián Gómez y Enzo Garayalde. Además, hay jugadores a prueba como Alexis Lockett, mientras continúan referentes como Marcelo Ocanto, Fabricio Lenci, Roque Contigiani, Leonardo Luna y Matías Luna.

El proyecto Capella y los objetivos del torneo Capella, que venía trabajando en las divisiones inferiores del club, destacó el proyecto integral que se desarrolla en Belgrano y el crecimiento alcanzado en los últimos años. “La idea es hacer un buen papel en la Copa Federación, mezclar chicos con jugadores de experiencia y llegar de la mejor manera al torneo local”, señaló. El cuerpo técnico se completa con José Barraza en Sub-23, José Feroci como ayudante en Primera y Damián “Pitu” Oviedo como coordinador general de inferiores.

