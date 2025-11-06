jueves 06 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Baradero: Sosa rechazó el aumento bimestral del 6% en tasas municipales y pidió alternativas

    Silvana Sosa, concejal de Baradero, cuestionó el proyecto impositivo impulsado por el Ejecutivo, advirtiendo que el aumento bimestral será difícil de afrontar.

    6 de noviembre de 2025 - 16:51
    La concejal Silvana Sosa expresó su desacuerdo con el proyecto de ordenanza impositiva presentado por el Ejecutivo municipal

    La concejal Silvana Sosa expresó su desacuerdo con el proyecto de ordenanza impositiva presentado por el Ejecutivo municipal

    Tiemponoticias

    La concejal de Baradero expresó su desacuerdo con el proyecto de ordenanza impositiva presentado por el Ejecutivo municipal, que prevé un incremento del 6% bimestral en las tasas. Señaló que, si bien el aumento responde a la inflación, muchas familias no podrán afrontarlo, generando un impacto negativo en la recaudación y en la prestación de servicios.

    Lee además
    La propuesta, gratuita y con contenido teórico-práctico, busca elevar la calidad del deporte local .

    Baradero: Entrega de certificados para entrenadores impulsa la profesionalización deportiva
    Realmente no vuelvo más, comentó el vecino de Mercedes que estuvo de turista en el Camping de Baradero

    Turista denunció ruidos de autos y motos en Baradero y afirmó: "Realmente no vuelvo más"

    Preocupación por el impacto de las tasas en los contribuyentes

    Sobre el aumento de las tasas municipales, Sosa manifestó que debe existir una relación entre lo que se pretende cobrar y la capacidad real de pago de los vecinos. “Hay que apuntar a que pague más gente”, sostuvo, y advirtió que el actual esquema podría provocar el efecto contrario. Además, señaló que los recursos municipales son insuficientes y requieren consensos para sostenerse.

    Reclamo por un sistema más equitativo

    Para la edil de Baradero, la ordenanza fiscal e impositiva “siempre es cruel” porque implica incrementar costos mientras se mantienen obligaciones de gasto. Planteó la necesidad de diseñar una estructura que distribuya mejor los ingresos y permita ampliar la base de contribuyentes, evitando cargar a los mismos sectores que ya registran dificultades de pago.

    Falta de diálogo con el Ejecutivo

    Sosa cuestionó la ausencia de reuniones previas con el secretario de Hacienda para analizar los números municipales, algo que considera clave antes de avanzar. “Primero hay que escuchar qué sostiene el Ejecutivo y buscar una forma de que la gente pague”, afirmó. También remarcó que, ante la falta de servicios percibidos, se genera resistencia y “un cuello de botella” en la recaudación. Anticipó que, como ocurre cada año, la ordenanza podría sufrir modificaciones durante su tratamiento legislativo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Baradero: Entrega de certificados para entrenadores impulsa la profesionalización deportiva

    Turista denunció ruidos de autos y motos en Baradero y afirmó: "Realmente no vuelvo más"

    Baradero homenajeará a Sergio "Fino" Mazzochi con una carrera en el circuito Barrancas

    Baradero: Madre denuncia bullying y presunta negligencia de autoridades en la escuela Nº 22 de Santa Coloma

    "Sabores del Mundo" llega a Baradero: una feria gastronómica y artesanal con sello local

    Pidieron prisión perpetua para el femicida de Guadalupe Estigarribia en Baradero

    Discriminación a emprendedores locales: denuncian que Baradero no les da prioridad en Sabores del Mundo

    Comenzó la noche de las mamografías en el Hospital de Baradero

    Debido a un objeto sospechoso, bomberos voluntarios permanecen en el Instituto Santiago Ferrari de Baradero

    Secuestran una moto en Baradero que había sido robada en San Martín

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Gendarmería Nacional llevó adelante un amplio operativo en distintos sectores de San Pedro.

    Gran operativo de Gendarmería en San Pedro por causas federales: allanamientos y fuerte despliegue

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Catalina Maglio es alumna de la Escuela Primaria 59 de Fontezuela.

    Catalina Maglio será recibida por sus compañeros de la Escuela Primaria 59 y toda la comunidad en Fontezuela

    Por Alfonso Godoy
    Flores comestibles: cuáles se incorporan al Código Alimentario y por qué crece su uso

    Flores comestibles: cuáles se incorporan al Código Alimentario y por qué crece su uso

    La concejal Silvana Sosa expresó su desacuerdo con el proyecto de ordenanza impositiva presentado por el Ejecutivo municipal

    Baradero: Sosa rechazó el aumento bimestral del 6% en tasas municipales y pidió alternativas

    Al ladrón lo corrieron entre varias personas hasta lograr interceptarlo a pocas cuadras.

    Un vecino justiciero interceptó a un ladrón que robó una mochila de un auto tras romper la ventanilla

    Paraná Fútbol Club se consagró campeón del Torneo Clausura “Marcos Barlatay”

    San Pedro: Paraná campeón del Torneo Clausura "Marcos Barlatay" tras vencer 3-1 a Independencia