El Instituto Comercial Gianelli festeja el Día del Ex Alumno con un reencuentro lleno de recuerdos

La comunidad del Instituto Comercial Gianelli se prepara para una jornada de reencuentros y festejos en el marco del Día del Ex Alumno. INSTITUTO COMERCIAL GIANELLI

El Instituto Comercial Gianelli invita a toda su comunidad educativa a participar del Día del Ex Alumno, que se celebrará este sábado a las 17:00 en las instalaciones del Colegio Hogar de Jesús Gianelli (Avenida Hipólito Yrigoyen 29).

La jornada será un espacio de reencuentro compartido entre generaciones de egresados que formaron parte de la historia de la institución. “Los esperamos para compartir una hermosa tarde con shows y sorpresas”, adelantaron los organizadores, quienes preparan una propuesta pensada para disfrutar en familia.

El encuentro tendrá un homenaje especial a la promoción 2000, que celebra su 25º aniversario de egreso, un reconocimiento que busca destacar los lazos y valores que el colegio ha sabido cultivar a lo largo del tiempo.

En un clima distendido y participativo, se invita a los asistentes a llevar gaseosas, mate, empanadas o sándwiches para compartir, reforzando el espíritu comunitario y la tradición de celebrar juntos los vínculos que perduran más allá de las aulas.

Compartí esta nota en redes sociales:





