martes 11 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Educación: confirman el piso de 190 días de clases y anuncian mayor control de las horas escolares

    El Ministerio de Capital Humano informó que los titulares de Educación de todo el país acordaron 760 horas reloj en el nivel primario y 900 en secundaria.

    11 de noviembre de 2025 - 16:34
    El Gobierno nacional confirmó el ciclo lectivo y los días de clases

    El Gobierno nacional, en materia de educación confirmó, tras un acuerdo con las 24 jurisdicciones educativas del país, un calendario escolar de 190 días de clase para el próximo ciclo lectivo, al tiempo que anunció que controlará las horas que pasan los jóvenes dentro de las escuelas.

    Lee además
    camara de diputados bonaerense: buscan por ley bloquear las apuestas online en las escuelas

    Cámara de Diputados bonaerense: buscan por ley bloquear las apuestas online en las escuelas
    La Escuela 702 recibió al público y a las instituciones que expusieron su oferta educativa para el año que viene destinada a los adultos.

    Gran convocatoria en la tercera Expo Secundaria de Adultos organizada por la Escuela 702 de Pergamino

    La decisión fue acordada durante la asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), presidida por el secretario de Educación del ministerio, Carlos Torrendell. Allí se determinó el piso de 190 días de clases para 2026 y se advirtió que habrá un control del cumplimiento de las 760 horas reloj en el nivel primario y 900 horas reloj en secundaria.

    Educación y los días de clases

    "Se reafirmó la planificación de calendarios escolares con 190 días de clase para el próximo ciclo lectivo y el cumplimiento de las 760 horas reloj en el nivel primario y 900 horas reloj en secundaria", indicó Capital Humano en un comunicado. Y se precisó que "avanzará en el seguimiento del cumplimiento efectivo de la resolución 484/24".

    Además, la cartera detalló que la normativa establece que "será considerado como día de clase efectivo en los niveles primario y secundario, aquel en el que se haya completado un piso mínimo de 4 horas reloj de actividades pedagógicas con estudiantes".

    "Se establece que en caso de no cumplir con la carga horaria de 190 días de clase efectivos (760 horas reloj), en el nivel primario, deberán articularse distintas medidas de recuperación para garantizar el piso. Para el nivel secundario, se contempla un piso mínimo de 900 hora reloj; y para nivel inicial un mínimo de 570 horas reloj", puntualizaron desde Capital Humano.

    Según se añadió, la medición en horas permitirá “un monitoreo más preciso del tiempo de clases” y ofrecerá “una unidad de medida comparable con estándares establecidos a nivel internacional”.

    Finalmente, la resolución aprobada dispone que la Secretaría del Consejo Federal de Educación publique, a partir de diciembre de 2025, el calendario escolar 2026 aprobado e informado por cada jurisdicción.

    Cuándo terminan las clases en cada provincia

    De acuerdo con la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, el calendario escolar 2025 contempla un período de finalización que oscila entre el 12 y el 22 de diciembre, dependiendo de cada jurisdicción. Algunas provincias optan por concluir antes para ajustar los exámenes o actividades institucionales, mientras que otras extienden las clases unos días más.

    Cabe destacar que cada año, los ministerios provinciales adaptan el cronograma a sus realidades climáticas, administrativas y pedagógicas. Por eso, no existe una fecha única para el cierre del ciclo lectivo, aunque todas coinciden en que diciembre será el mes del fin de clases.

    Las primeras provincias en cerrar sus aulas serán Catamarca, Jujuy y Santa Fe, que finalizarán el viernes 12 de diciembre. Luego, la mayoría de los sistemas educativos provinciales concluirán el 19 de diciembre, mientras que algunos lo harán el 22, como la provincia de Buenos Aires.

    Temas
    Seguí leyendo

    Cámara de Diputados bonaerense: buscan por ley bloquear las apuestas online en las escuelas

    Gran convocatoria en la tercera Expo Secundaria de Adultos organizada por la Escuela 702 de Pergamino

    Lucas Raspall brindó una charla en Pergamino: cómo aprender a ser faro en tiempos de pantallas

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    camara de diputados bonaerense: buscan por ley bloquear las apuestas online en las escuelas

    Cámara de Diputados bonaerense: buscan por ley bloquear las apuestas online en las escuelas

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El juicio oral se desarrolló en dos audiencias entre el lunes y el martes en el Tribunal Criminal.

    Juicio oral a un acusado por un asalto con arma blanca, intento de robo de cables y amenaza
    Cámara de Diputados bonaerense: buscan por ley bloquear las apuestas online en las escuelas

    Cámara de Diputados bonaerense: buscan por ley bloquear las apuestas online en las escuelas

    Momento previo a la explosión del artefacto en la Escuelña de Rancagua.

    A más de un mes de la explosión nada parece haber cambiado en el Instituto Comercial Rancagua

    Prefederal Bonaerense: sanción económica para Belgrano y Somisa y posibilidades de que el juego se reanude, el fallo del Tribunal

    San Nicolás: sanciones para Belgrano y Somisa, expectativa por la reanudación del partido de básquetbol

    El Club Náutico San Pedro (CNSP) albergó la 24ª edición del Encuentro Nacional e Internacional de Escuelitas de Optimist, que reunió a más de 400 niños y niñas navegantes de distintas partes del país y del exterior.

    San Pedro: Más de 400 jóvenes navegantes participaron del Encuentro Nacional e Internacional de Optimist