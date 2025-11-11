martes 11 de noviembre de 2025
    • San Pedro: Di Stefano brindará una charla sobre perspectivas económicas organizada por la Sociedad Rural

    El economista encabezará una conferencia en San Pedro donde abordará la coyuntura nacional y los escenarios proyectados para el sector productivo y el agro.

    11 de noviembre de 2025 - 11:11
    La Sociedad Rural de San Pedro cerrará su año institucional con una conferencia a cargo del reconocido consultor económico y analista de negocios Salvador Di Stefano

    La Sociedad Rural de San Pedro cerrará su calendario institucional con una conferencia encabezada por el consultor económico y analista de negocios Salvador Di Stefano, quien expondrá sobre la actualidad financiera del país y las posibles perspectivas para el sector productivo del agro.

    Coyuntura económica y proyecciones para el sector agropecuario

    La jornada buscará desglosar las principales variables que atraviesa la economía argentina, incluyendo inflación, costos de producción, tipo de cambio y competitividad. También se abordarán los desafíos inmediatos para productores, pymes agropecuarias y proveedores de servicios, con especial foco en el contexto regional y la proyección de precios internacionales de commodities.

    Un referente nacional con trayectoria en medios y consultoría

    Di Stefano es un empresario y consultor con más de treinta años de experiencia, cuya firma con sede en Rosario desarrolla informes macroeconómicos y estrategias corporativas. Además, dirige Agroeducación, entidad reconocida por su aporte en capacitación para el sector agropecuario. El analista colabora regularmente con medios nacionales como Clarín, El Cronista y Ámbito Financiero, y participa en ciclos televisivos en La Nación+, TN y A24.

    Formación y literatura para enfrentar escenarios complejos

    Sus newsletters alcanzan a más de medio millón de lectores semanales y sus reportes privados son consultados por empresas de diversos rubros. Es autor de libros orientados a empresarios y productores, entre ellos “Cómo hacer negocios en tiempos de crisis”, y recientemente publicó “Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso”, donde analiza el nuevo tablero que enfrentan inversores y emprendedores ante la volatilidad internacional y los cambios regulatorios.

