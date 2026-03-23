Pergamino: Desde este miércoles los bancos cambian su horario de atención

Los bancos de la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires, entre los cuales está Pergamino, volverán este miércoles a su horario de atención habitual. Tras el paso del verano y como pasa cada año, luego de este fin de semana largo, las entidades abrirán sus puertas de 10:00 a 15:00.

Hasta ahora, y desde el 1 de diciembre, los bancos vienen trabajando con el horario de verano, que es de 8 a 13 horas. Esto suele hacerse cada año en los meses de calor, pese a que al cambio suelen oponerse los comerciantes en las ciudades más grandes.

Ese plazo, el Gobierno bonaerense lo estableció hasta el domingo 22 de marzo. Pero como lunes (día no laborable) y martes (feriado) no hay actividad, los bancos en 108 municipios abrirán sus puertas el miércoles 25 desde las 8.

En qué municipios cambian su horario los bancos 25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Berisso, Bolívar, Bragado, Brandsen, Campana, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Colón, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores, Ensenada, Exaltación de la Cruz, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, Madariaga, Lamadrid, General Las Heras, General Lavalle, General Paz, General Pinto, General Pueyrredón, General Rodríguez, Viamonte, General Villegas y Guaminí.

Completan la lista de distritos Hipólito Yrigoyen, Junín, La Costa, La Plata, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lezama, Lincoln, Lobería, Lobos, Luján, Magdalena, Maipú, Mar Chiquita, Marcos Paz, Mercedes, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Necochea, Olavarría, Patagones, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pila, Pinamar, Puán, Punta Indio, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Nicolás, San Pedro, San Vicente, Suipacha, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell, Villarino, Zárate.

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