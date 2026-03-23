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    • El GNC pierde terreno en Pergamino: ventas en baja y nuevo aumento de precio

    En las estaciones de Pergamino hay una reducción importante en la venta de GNC y la comparan con los indicadores de la pandemia.

    23 de marzo de 2026 - 14:22
    El GNC en las estaciones de Pergamino está en baja en cuanto al consumo.

    La venta de Gas Natural Comprimido (GNC) en las estaciones de servicio de Pergamino atraviesa un momento de marcada retracción. Según datos relevados en el sector, el expendio del combustible registró una caída cercana al 30 por ciento en los últimos meses, un descenso que enciende señales de alerta entre los operadores, en un contexto económico que impacta de lleno en los hábitos de consumo de los usuarios.

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    A este escenario se suma un nuevo incremento en el precio, que comenzó a regir desde este lunes. El metro cúbico de GNC pasó a comercializarse a 895 pesos, consolidando una tendencia alcista que se viene registrando de manera sostenida y que erosiona una de las principales ventajas históricas de este combustible: su costo significativamente menor en comparación con las naftas.

    GNC en Pergamino

    Referentes del sector coinciden en que la combinación de aumentos sucesivos y pérdida de poder adquisitivo explica buena parte de la caída en las ventas. Si bien el GNC continúa siendo más económico que otros combustibles líquidos, la brecha se ha reducido, lo que lleva a muchos automovilistas a replantear su uso, especialmente en trayectos cortos o en vehículos de bajo consumo.

    Además, se observa un cambio en el comportamiento de los usuarios. Algunos optan por reducir la frecuencia de carga, mientras que otros directamente vuelven a utilizar nafta en determinados momentos, priorizando comodidad o evitando esperas en estaciones de servicio. Esta dinámica también se ve influenciada por la actividad económica general: con menor circulación y una baja en el uso de vehículos para fines laborales o comerciales, el consumo de GNC se resiente.

    Una situación que preocupa

    Desde las estaciones de servicio locales advierten que la situación genera preocupación, ya que el GNC representa una porción importante de su facturación diaria. La caída en las ventas impacta de manera directa en la rentabilidad del negocio, en un contexto donde los costos operativos también se incrementan.

    En este marco, el futuro inmediato del sector aparece atravesado por la incertidumbre. Si bien el GNC sigue siendo una alternativa más accesible, su pérdida relativa de competitividad frente a otros combustibles y el deterioro del poder de compra de los usuarios plantean un escenario complejo, en el que las estaciones deberán adaptarse a una demanda más cautelosa y variable.

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