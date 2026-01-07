miércoles 07 de enero de 2026
    • Brian Meza renovó con Douglas y es la primera confirmación para 2026

    El mediocampista central de 34 años, uno de los pilares del equipo en la última temporada del Federal A, firmó la extensión de su vínculo con el Rojinegro.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    7 de enero de 2026 - 13:27
    Brian Meza, pieza clave para Sebastián Cejas, renovó su vínculo con Douglas Haig.

    PRENSA DOUGLAS HAIG

    Douglas Haig comenzó a delinear su camino rumbo al Torneo Federal A 2026 y la primera certeza llegó desde el corazón del mediocampo. Brian Meza, volante central de 34 años, renovó su contrato con el Rojinegro y se convirtió en la primera confirmación oficial del plantel que afrontará la próxima temporada, cuyo inicio está previsto para mediados de marzo.

    La continuidad de Meza representa una señal clara de las prioridades del entrenador Sebastián Cejas, que considera al mediocampista oriundo de Granadero Baigorria como una pieza clave en la estructura del equipo. Su experiencia, liderazgo y regularidad lo transformaron en uno de los pilares del Douglas Haig en la pasada temporada, en la que fue titular indiscutido y una de las figuras en la campaña que llevó al club hasta las semifinales de la Reválida.

    Brian Meza 2

    El anuncio oficial

    La renovación fue anunciada oficialmente por la institución en sus redes sociales, con un mensaje breve pero contundente: “Este martes por la tarde Brian Meza estampó su firma y extendió su vínculo con el Rojinegro. ¡Vamos por más!”. De esta manera, Douglas Haig aseguró la continuidad de un futbolista que ya conoce el club y el torneo.

    Live Blog Post
    Embed - Club Atlético Douglas Haig on Instagram: " • Este martes por la tarde Brian Meza estampó su firma y extendió su vínculo con el rojinegro. ¡Vamos por más! "
    View this post on Instagram

    Meza llegó a Douglas Haig en 2023, temporada en la que el equipo estuvo muy cerca de lograr el ascenso a la Primera Nacional. Aquella campaña quedó marcada por las dos finales perdidas por penales ante Gimnasia y Tiro de Salta y San Miguel, pero también consolidó al mediocampista como una referencia dentro del plantel. Su rendimiento y su influencia en el juego lo llevaron rápidamente a ganarse un lugar entre los jugadores más valorados por la gente y el cuerpo técnico.

    En la primera mitad de 2024 tuvo un breve paso por Sportivo Belgrano de San Francisco, pero su regreso al Rojinegro confirmó la importancia que tiene en el proyecto deportivo. Desde entonces, fue un pilar del mediocampo bajo la conducción de los distintos entrenadores que pasaron por el club, aportando equilibrio, recuperación y claridad en el manejo de la pelota.

    Con la confirmación de Meza, Douglas Haig da el primer paso concreto en la conformación del plantel para el Federal A 2026. En las próximas horas podría llegar otra novedad importante: la incorporación del arquero Facundo Perrone. El guardameta, de 26 años y oriundo de Devoto (Córdoba), llegaría para cubrir la salida de Ezequiel Bacher, quien continuará su carrera en Comunicaciones.

    Perrone viene de defender el arco de Juventud Antoniana de Salta y cuenta con una trayectoria que incluye pasos por Guillermo Brown de Puerto Madryn, Argentino de Monte Maíz y San Miguel, además de haberse formado en Vélez Sarsfield y de integrar la Selección Argentina Sub 19.

    Douglas Haig empieza a mostrar sus primeras cartas. La renovación de Brian Meza no solo asegura jerarquía y experiencia en el mediocampo, sino que también marca el rumbo de un proyecto que buscará ser protagonista en el Federal A 2026.

    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Douglas Haig comenzó a delinear su camino rumbo al Torneo Federal A 2026 y la primera confirmación llegó desde una zona clave del campo de juego. @brianmeza27 , volante central de 34 años, renovó su vínculo con el Rojinegro y se convirtió en el primer futbolista confirmado del plantel que afrontará la próxima temporada. www.laopinionline.ar #DouglasHaig #Rojinegro #FederalA"
    View this post on Instagram
