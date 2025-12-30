martes 30 de diciembre de 2025
    • Brenda Bernard despidió el 2025 con un segundo puesto en Junín

    La pergaminense cerró el año con un podio en la Laguna de Gómez en la distancia olímpica, demostrando una vez más su constancia y pasión por el triatlón.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    30 de diciembre de 2025 - 15:39
    Brenda Bernard cruza la meta segunda para cerrar su 2025 con un nuevo podio.

    Brenda Bernard cruza la meta segunda para cerrar su 2025 con un nuevo podio.

    CIRCUITO LAGOS DE BUENOS AIRES

    La triatleta pergaminense Brenda Bernard culminó su temporada deportiva 2025 con una destacada actuación el domingo en el triatlón disputado en Junín, en la Laguna de Gómez, sobre la distancia olímpica. En una competencia exigente y marcada por el calor, Bernard se quedó con el segundo puesto de la clasificación general femenina, registrando un tiempo total de 2h. 22m. 59s., y volvió a subir al podio en una prueba correspondiente al Circuito Lagos de Buenos Aires.

    Gonzalo Baglivo cerró su paso por Douglas Haig y dio el salto a la Primera Nacional.

    Gonzalo Baglivo no seguirá en Douglas y jugará la Primera Nacional con Colegiales
    Juliano Almeida al frente durante la fecha final del Bonaerense en General Rodríguez. video

    Juliano Almeida se consagró campeón bonaerense y coronó un año inolvidable

    La victoria fue para la juninense Luján Lugli, que tomó la punta en el tramo de pedestrismo y cruzó la meta en 2h. 22m. 08s., mientras que el tercer lugar quedó en manos de otra representante local, Alejandra Brandone, con un tiempo de 2h. 23m. 52s.

    Este triatlón, que fue postergado una semana de su fecha original, marcó el regreso de este tipo de competencias a Junín, luego de varios años sin realizarse debido a la falta de agua en la Laguna de Gómez.

    Brenda Bernard podio
    La pergaminense en el segundo lugar del podio en la premiaci&oacute;n de la general de damas.

    La pergaminense en el segundo lugar del podio en la premiación de la general de damas.

    Exigencia, calor y podio

    En diálogo con LA OPINION, Brenda Bernard destacó el significado especial que tuvo esta carrera como cierre de temporada. “Cerré el año en Junín, se había suspendido el fin de semana anterior y entre medio de las fiestas terminé el año deportivo. Costó porque uno viene de despedidas, de comer de más, de dormir poco, pero las ganas de terminar el 2025 con la frutilla del postre haciendo un triatlón estuvieron, así que contenta con este resultado”, expresó.

    La competencia comenzó a las 7:30, en una jornada de altas temperaturas. El recorrido incluyó 1.500 metros de natación en la Laguna de Gómez, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo. “Mucho calor, nadamos en la Laguna de Gómez. Es un triatlón que hace algunos años no se hacía porque la laguna no tenía agua, así que feliz de volver a correr en Junín”, remarcó.

    Sobre el desarrollo de la prueba, la pergaminense señaló que se sintió muy fuerte en el segmento de ciclismo: “El recorrido en bici fue súper lindo, pedaleamos en el acceso de la laguna, cuatro vueltas en total. En la bici me sentí genial, apreté, me quería desquitar del Mundial en Marbella y hacer una buena bici”, explicó, en referencia a su reciente participación internacional, donde sufrió un problema mecánico en el tramo de ciclismo.

    En la parte final, el calor comenzó a pasar factura: “Corriendo estuve bien, pero el calor no me jugó una buena pasada. Estuve primera casi toda la carrera, pero a cuatro kilómetros del final me pasó una chica de Junín (Luján Lugli). Cuando el motor ya no daba para más preferí mantener el ritmo y llegar hasta el final con lo que había”, contó. Aun así, el balance fue más que positivo: “Súper contenta”.

    Agradecimientos y balance del año

    Brenda Bernard agradeció a quienes la acompañan en su carrera deportiva: “Siempre agradecida con la gente que me acompaña y me acompañó este último tiempo, dándome una ayuda económica o con ropa, eso siempre sirve a una atleta amateur y a mi vieja, que es de fierro y no me abandona; a ella también le gusta y comparte conmigo estos momentos”.

    El segundo puesto en Junín le puso punto final a un año cargado de experiencias y logros. “La verdad que me despido de un 2025 con muchos logros positivos. Ya tengo calendario o posibles fechas de carreras, así que vamos a apostar por lo que viene. A disfrutar del Año Nuevo y brindemos por otro que llegue con más cosas lindas”, cerró la integrante del SDG Team.

    Un 2025 con otro Mundial

    La actuación en Junín se suma a un año muy intenso para la triatleta de Pergamino, que el mes pasado completó su segundo Mundial Ironman 70.3, esta vez en Marbella, España, superando un durísimo circuito montañoso y un problema mecánico en la bicicleta. Aquella experiencia internacional reafirmó su crecimiento y su constancia en el alto rendimiento.

    Con el podio en Junín, Brenda Bernard cerró el 2025 de la mejor manera, ratificando su vigencia, su capacidad competitiva y su pasión por el triatlón, siempre representando a Pergamino en cada desafío.

