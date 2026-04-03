Brenda Bernard volvió a ser protagonista en el Ironman 70.3 de San Juan: finalizó cuarta

Cuatro representantes de Pergamino dijeron presente el pasado domingo en el Ironman 70.3 de San Juan , una de las competencias más exigentes del calendario sudamericano de triatlón, que combina 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de pedestrismo. La actuación más destacada fue la de Brenda Bernard , quien volvió a confirmar su gran presente deportivo.

Bernard finalizó cuarta en la clasificación general femenina y segunda en la categoría de 35 a 39 años , con un tiempo de 4h. 46m. 37s . Ese resultado le otorgaba, por segundo año consecutivo, la clasificación al Campeonato Mundial 70.3, que este año se disputará en septiembre en Niza (Francia), aunque decidió no tomar la plaza por cuestiones económicas.

Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Se metió en el Top 5 de la general femenina en una competencia de alto nivel. Juan Martín Digilio, Santiago Rosales y Andrés Bourdá completaron la presencia pergaminense. Cuatro representantes de Pergamino dijeron presente el pasado domingo en el Ironman 70.3 de San Juan, una de las competencias más exigentes del calendario sudamericano de triatlón, que combina 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de pedestrismo. La actuación más destacada fue la de Brenda Bernard, quien volvió a confirmar su gran presente deportivo. Brenda Bernard, en el Top 5 Bernard finalizó cuarta en la clasificación general femenina y segunda en la categoría de 35 a 39 años, con un tiempo de 4h. 46m. 37s. Ese resultado le otorgaba, por segundo año consecutivo, la clasificación al Campeonato Mundial 70.3, que este año se disputará en septiembre en Niza (Francia), aunque decidió no tomar la plaza por cuestiones económicas. La triatleta pergaminense compitió en noviembre pasado en el Mundial de Marbella (España) -su segunda participación en mundiales de esta distancia y la tercera en campeonatos del mundo, tras haber sido finisher en el Ironman de Hawái 2023-, y semanas atrás logró un cuarto puesto en el Triatlón Olímpico de Mar del Plata."

La triatleta pergaminense compitió en noviembre pasado en el Mundial de Marbella (España) -su segunda participación en mundiales de esta distancia y la tercera en campeonatos del mundo, tras haber sido finisher en el Ironman de Hawái 2023 -, y semanas atrás logró un cuarto puesto en el Triatlón Olímpico de Mar del Plata .

“Es la cuarta vez que participo en San Juan, así que me encanta San Juan, la organización, el paisaje, la gente, la movida” , expresó en diálogo con LA OPINION . Sobre la prueba, destacó: “Nadamos en el dique Punta Negra, hermoso el agua, el paisaje, lo re disfruté. En la bici fue hermoso recorrer los diques, las montañas, se hace súper llevadero”.

Contratiempo que costó el podio

Sin embargo, la competencia tuvo un contratiempo que incidió en el resultado final: “Tuve un problema con la bici, me sumaron dos minutos que después se vieron reflejados claramente en el tiempo total, eso hizo que pierda un puesto en la general porque la tercera me sacó un minuto. Una lástima, pero se dio así”, explicó.

En el tramo final, Bernard sorprendió incluso a sí misma: “En la corrida no sabía qué iba a pasar, venía de una semana medio dolorida en una pierna. Iba a salir tranquila porque sabía que iba a hacer mucho calor, pero salió mejor de lo pensado y logré el mejor promedio de a pie entre las mujeres”.

Sobre el resultado, agregó: “Quedé cuarta en la general y segunda en mi categoría. Uno no sabe en qué posición está hasta que llega, pero estoy súper contenta. Rechacé la plaza a Niza por temas económicos. Ahora toca recuperarme, a descansar un poco que lo necesito y ver cómo sigo el calendario”.

Juan Martín Digilio, Top 10 en su categoría

Otro de los pergaminenses que tuvo una destacada performance en San Juan fue Juan Martín Digilio, quien se ubicó 41° en la clasificación general y 9° en la categoría de 35 a 39 años, con un tiempo de 4h. 24m. 07s.

“Fue una carrera espectacular, excelentemente organizada, como nos tiene acostumbrados Ironman. Un lugar alucinante”, señaló también a LA OPINION. No obstante, remarcó la dureza de las condiciones: “El clima fue durísimo, hizo alrededor de 35 grados y eso afectó a la gran mayoría de los atletas. En la parte de running había muy poca sombra”.

En cuanto a su desempeño, analizó: “Me sentí cómodo en la natación, que es donde más me destaco. En la bicicleta se rodó muy rápido, cerré con un promedio de 39 km/h. En la parte a pie sentí el agotamiento por el calor, pero pude terminar y ser nuevamente finisher”.

Rosales y Digilio Santiago Rosales y Juan Martín Digilio con sus medallas tras completar el 70.3 de San Juan. JUAN MARTIN DIGILIO

Una carrera con carga emocional

La competencia tuvo además una carga emocional especial para Digilio, quien compitió tras el fallecimiento de su tío segundo, Alfredo Sinelli, ocurrido el día previo mientras entrenaba en bicicleta: “Hablé con su hijo Tomi y me dijo que de ninguna manera me vuelva a Pergamino. Alfredo siempre me llamaba después de cada carrera, me preguntaba cómo estaba, cómo había salido y se hubiese recontra enojado si me hubiese vuelto por el fallecimiento de él, así que me quedé y corrí. Y en la parte de running me cayó la ficha de su muerte y me agarró un dolor en la boca del estómago, no es una excusa, se lo atribuyo más que nada al agotamiento por el calor”.

Santiago Rosales y Andrés Bourdá

La delegación pergaminense se completó con Santiago Rosales, quien finalizó en el puesto 239° de la general y 40° en la categoría 35 a 39 años, con un tiempo de 5h. 03m. 45s.; y Andrés Bourdá, que se ubicó 716° y 79° en la división de 50 a 54 años, con 6h. 25m. 47s. Por su parte, Ramiro Llan de Rosos, quien estaba inscripto, no fue de la partida porque regresó a Pergamino debido al fallecimiento de Alfredo Sinelli.

Cuatro de Perga en San Juan Andrés Bourdá, Santiago Rosales, Ramiro Llan de Rosos y Juan Martín Digilio en San Juan. JUAN MARTIN DIGILIO

Un evento de nivel internacional

La competencia reunió a unos 1.200 atletas de más de 20 países y tuvo como ganadores al bonaerense Pablo Manuel Bien, con un tiempo de 3h. 51m. 01s., y a la marplatense Clara Debiassi, quien se impuso en la rama femenina con 4h. 39m. 09s.

Una vez más, el Ironman 70.3 de San Juan ofreció un escenario de alto nivel internacional y exigencia extrema, en el que los triatletas de Pergamino dejaron su marca, con actuaciones que reflejan esfuerzo, constancia y pasión por una disciplina que no deja de crecer.