miércoles 14 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La Provincia habilita a vecinos y pymes a generar energía renovable y vender el excedente

    La normativa, incluida en el Boletín Oficial, crea el marco técnico, jurídico, económico, contractual y tarifario en Provincia de Buenos Aires.

    14 de enero de 2026 - 15:19
    Importante avance en Provincia de Buenos Aires con esta nueva medida.

    La Provincia aprobó el Reglamento de Generación Distribuida Comunitaria, que habilita a vecinos, comercios y pymes a producir energía para autoconsumo y a inyectar excedentes a la red eléctrica, con un esquema legal, técnico y tarifario que permite compartir beneficios y créditos en las facturas.

    Lee además
    En la primera reunión paritaria no hubo acuerdo entre los gremios y el gobierno bonaerense comandado por Axel Kicillof.

    Paritarias bonaerenses: no hubo acuerdo en la primera reunión
    El nuevo Coeficiente Único de Distribución de la Provincia de Buenos Aires muestra una leve baja para el distrito, que consolida una caída cercana al 10% en los recursos que recibe desde el inicio de la gestión de Mauro Poletti.

    Ramallo pierde recursos en la coparticipación provincial y preocupa a la gestión Poletti

    La medida quedó establecida a través de la Resolución N°17/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y viene a completar un proceso iniciado en 2023, cuando se habilitó la generación distribuida para usuarios individuales.

    Normativa en la Provincia

    La normativa crea el marco técnico, jurídico, económico, contractual y tarifario para proyectos colectivos permitiendo que varios usuarios con suministros independientes –o un mismo titular con al menos dos puntos de suministro– se asocien para generar energía renovable con sistemas de más de 10 kW de potencia. En ese marco, la energía producida podrá destinarse al autoconsumo y los excedentes serán inyectados a la red eléctrica. El valor económico de esa energía se acreditará en las facturas de los usuarios que integren el proyecto, según el porcentaje de participación que hayan definido previamente.

    De esta manera, vecinos, comercios y pymes podrán compartir una misma instalación de generación, como paneles solares, y beneficiarse de los créditos por la energía vendida a la red, aun cuando no todos los participantes cuenten con los equipos en sus propios domicilios.

    Hasta ahora, el régimen estaba pensado solo para usuarios individuales, como viviendas o comercios que instalaban sistemas para consumo propio y compensaban excedentes. La nueva reglamentación cubre el vacío legal que existía para iniciativas colectivas.

    Marco legal y beneficios impositivos

    El reglamento se enmarca en la Ley N°11.769, que reconoce a los autogeneradores como agentes de la actividad eléctrica, y en la Ley N°15.325, que declara de interés provincial la generación distribuida de energía renovable y adhiere a los beneficios de la Ley N°27.424.

    Los proyectos podrán organizarse mediante acuerdos privados o a través de personas jurídicas, debiendo quedar claramente definida la participación de cada integrante, lo que determinará el reparto de los ingresos por la energía inyectada a la red. Además, los usuarios-generadores, tanto individuales como comunitarios, deberán inscribirse en el Registro de Usuarios-Generadores de Energía Renovable de la provincia de Buenos Aires (RUGER). A partir de esa inscripción se emitirá un certificado que habilitará el acceso a los beneficios impositivos y fiscales.

    El RUGER informará mensualmente a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) sobre las altas, modificaciones o bajas, para que se apliquen las exenciones impositivas correspondientes.

    Temas
    Seguí leyendo

    Paritarias bonaerenses: no hubo acuerdo en la primera reunión

    Ramallo pierde recursos en la coparticipación provincial y preocupa a la gestión Poletti

    La Provincia recibirá este martes a estatales, docentes y judiciales para negociar salarios

    Rafa Rivas, el creador que transformó la escena teatral de Pergamino

    La UP3 de San Nicolás casi triplica su cupo y supera ampliamente la media provincial

    Provincia: Los gremios aumentan la presión sobre Axel Kicillof para discutir salarios

    ARBA anunció descuentos y bonificaciones para contribuyentes cumplidores

    Pergamino crece en materia de Transparencia Fiscal y se consolida como municipio de cumplimiento estricto

    Casi 900 niños de Pergamino disfrutan del programa Escuelas Abiertas en Verano

    Salud: alertan a los pergaminenses para evitar casos de botulismo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Las entradas estarán en venta a partir del domingo

    Boca juega en San Nicolás: amistoso internacional ante Olimpia con público y entradas a la venta

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La Provincia habilita a vecinos y pymes a generar energía renovable y vender el excedente

    La Provincia habilita a vecinos y pymes a generar energía renovable y vender el excedente
    El Gobierno aumenta hasta 19% los peajes en las rutas concesionadas a Corredores Viales

    El Gobierno aumenta hasta 19% los peajes en las rutas concesionadas a Corredores Viales

    Reconocen a Pergamino por su política de arbolado urbano y cuidado ambiental

    Reconocen a Pergamino por su política de arbolado urbano y cuidado ambiental

    Alertan sobre la presencia de alacranes en Pergamino y refuerzan medidas de prevención

    Alertan sobre la presencia de alacranes en Pergamino y refuerzan medidas de prevención

    El plantel dirigido por Emiliano Capella se encuentra de pretemporada de cara a la Copa Federación, este campeonato comienza este fin de semana y el equipo de calle Pellegrini tiene jornada libre y su debut será en la segunda fecha ante Defensores Unidos de visitante.

    Club Belgrano de San Nicolás afina su preparación para la Copa Federación y debutará en la segunda fecha