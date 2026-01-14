La Provincia habilita a vecinos y pymes a generar energía renovable y vender el excedente

La Provincia aprobó el Reglamento de Generación Distribuida Comunitaria, que habilita a vecinos, comercios y pymes a producir energía para autoconsumo y a inyectar excedentes a la red eléctrica, con un esquema legal, técnico y tarifario que permite compartir beneficios y créditos en las facturas.

La medida quedó establecida a través de la Resolución N°17/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos , publicada este miércoles en el Boletín Oficial , y viene a completar un proceso iniciado en 2023, cuando se habilitó la generación distribuida para usuarios individuales.

La normativa crea el marco técnico, jurídico, económico, contractual y tarifario para proyectos colectivos permitiendo que varios usuarios con suministros independientes –o un mismo titular con al menos dos puntos de suministro– se asocien para generar energía renovable con sistemas de más de 10 kW de potencia. En ese marco, la energía producida podrá destinarse al autoconsumo y los excedentes serán inyectados a la red eléctrica. El valor económico de esa energía se acreditará en las facturas de los usuarios que integren el proyecto, según el porcentaje de participación que hayan definido previamente.

De esta manera, vecinos, comercios y pymes podrán compartir una misma instalación de generación, como paneles solares, y beneficiarse de los créditos por la energía vendida a la red, aun cuando no todos los participantes cuenten con los equipos en sus propios domicilios.

Hasta ahora, el régimen estaba pensado solo para usuarios individuales, como viviendas o comercios que instalaban sistemas para consumo propio y compensaban excedentes. La nueva reglamentación cubre el vacío legal que existía para iniciativas colectivas.

Marco legal y beneficios impositivos

El reglamento se enmarca en la Ley N°11.769, que reconoce a los autogeneradores como agentes de la actividad eléctrica, y en la Ley N°15.325, que declara de interés provincial la generación distribuida de energía renovable y adhiere a los beneficios de la Ley N°27.424.

Los proyectos podrán organizarse mediante acuerdos privados o a través de personas jurídicas, debiendo quedar claramente definida la participación de cada integrante, lo que determinará el reparto de los ingresos por la energía inyectada a la red. Además, los usuarios-generadores, tanto individuales como comunitarios, deberán inscribirse en el Registro de Usuarios-Generadores de Energía Renovable de la provincia de Buenos Aires (RUGER). A partir de esa inscripción se emitirá un certificado que habilitará el acceso a los beneficios impositivos y fiscales.

El RUGER informará mensualmente a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) sobre las altas, modificaciones o bajas, para que se apliquen las exenciones impositivas correspondientes.