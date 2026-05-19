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    • Zárate corrió bajo la lluvia: 1.600 atletas participaron de los 10K 2026

    La tercera edición de los 10K Zárate reunió a atletas de la ciudad y la región en una jornada deportiva que se desarrolló pese al clima lluvioso.

    19 de mayo de 2026 - 11:59
    Del tradicional evento deportivo que ya va por su tercer año de realización, participaron cerca de 1.600 personas de Zárate y ciudades vecinas, también se sumaron unos 30 alumnos de la Escuela Municipal de Atletismo, destacaron desde el equipo de la Secretaría de Educación y Deporte Municipal.

    Del tradicional evento deportivo que ya va por su tercer año de realización, participaron cerca de 1.600 personas de Zárate y ciudades vecinas, también se sumaron unos 30 alumnos de la Escuela Municipal de Atletismo, destacaron desde el equipo de la Secretaría de Educación y Deporte Municipal.

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    Cerca de 1.600 personas participaron este domingo de los 10K Zárate 2026, una competencia que ya se consolidó como uno de los eventos deportivos más convocantes de la región. La carrera se realizó en la costanera y contó con corredores locales, atletas de ciudades vecinas y alumnos de la Escuela Municipal de Atletismo.

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    A pesar del cielo gris y la lluvia, la costanera zarateña se transformó en el escenario de una verdadera celebración del deporte. La tercera edición de los 10K Zárate volvió a demostrar su crecimiento y capacidad de convocatoria, consolidándose como una de las competencias más importantes del calendario deportivo local.

    El evento, de participación gratuita, fue organizado por la Municipalidad de Zárate junto con Terminal Zárate, Nucleoeléctrica Argentina, Bayer, Eittor, Cervecería y Maltería Quilmes y Máster Bus.

    Además de corredores experimentados, se sumaron unos 30 alumnos de la Escuela Municipal de Atletismo, quienes tuvieron la oportunidad de compartir la jornada con atletas de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

    Dos circuitos para fomentar la participación

    La maratón ofreció dos modalidades pensadas para distintos niveles de exigencia. Por un lado, se disputaron los 10 kilómetros competitivos, destinados a corredores de alto rendimiento. Por otro, se desarrolló una prueba participativa de 3 kilómetros abierta a toda la comunidad.

    Esta combinación permitió que tanto deportistas entrenados como familias y aficionados pudieran ser parte de una experiencia que promueve la actividad física, la integración social y los hábitos saludables.

    La creciente participación confirma que los 10K Zárate se han convertido en un clásico que cada año atrae a más corredores y espectadores.

    Juan Mourin y Silvana Hernández fueron los ganadores

    En la clasificación general masculina, el vencedor de los 10K fue Juan Mourin, representante de un club de corredores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la categoría femenina, la ganadora fue Silvana Hernández, atleta del Club Ciudad de Campana.

    La premiación contó con la presencia del intendente municipal Marcelo Matzkin, acompañado por Stefanía Rodríguez Schatz y Diego Marquine, quienes entregaron los trofeos a los corredores destacados.

    La exitosa jornada ratificó el compromiso del municipio con el desarrollo del deporte y el fortalecimiento de actividades que promueven la participación de toda la comunidad.

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