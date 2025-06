Argentino conquistó el Súper 4 de la APB

Argentino APB 2.jpg

Ricardo Gutiérrez tercero

El Súper 4 se había iniciado el viernes con las semifinales. En el primer turno, Comunicaciones mostró contundencia y venció a Ricardo Gutiérrez de Arrecifes por 76 a 49, mientras que Argentino, en el segundo partido, superó sin sobresaltos a Juventud por 71 a 49. Antes de la gran final, este domingo se jugó el partido por el tercer puesto, en el que Ricardo Gutiérrez se impuso a Juventud por 72 a 54, subiendo al último escalón del podio.

Argentino APB 3.jpg

Los Play Off del Apertura

Con el Súper 4 ya definido, la temporada 2024 de la APB continuará con la etapa más decisiva del Apertura: los Play Off. En esta instancia, además de los cuatro equipos que disputaron el Súper 4, se suman Alianza de Colón, Sports, Gimnasia y Esgrima, y Sportivo Rojas.

Los cruces de cuartos de final ya están definidos y se jugarán al mejor de tres partidos: Argentino vs. Sportivo Rojas, Comunicaciones vs. Gimnasia y Esgrima, Ricardo Gutiérrez vs. Sports y Juventud vs. Alianza de Colón.