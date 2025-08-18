martes 19 de agosto de 2025
    • Alerta de la ANMAT por tomate triturado: detectaron parásitos en envases distribuidos en escuelas de Rojas

    Es una advertencia preventiva tras denuncias de familias del municipio de Rojas que recibieron el producto en el marco de programas alimentarios escolares.

    18 de agosto de 2025 - 22:49
    El alerta alimentaria es sobre el producto tomate triturado Marolio.

    El alerta alimentaria es sobre el producto tomate triturado Marolio.

    LA OPINION

    La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió en las últimas horas una alerta alimentaria preventiva dirigida a la población y a las autoridades sanitarias provinciales y municipales, luego de que se detectaran parásitos microscópicos en envases de tomate triturado marca Marolio, distribuidos en instituciones educativas del partido bonaerense de Rojas.

    Según informó el organismo, la advertencia se originó tras denuncias de familias que recibieron el producto en el marco de la entrega de bolsones alimentarios escolares y constataron la presencia de lo que, a simple vista, parecían gusanos en el interior de los envases. Los estudios realizados señalaron que se trataría de Microstomum sp, un tipo de parásito de riesgo potencial para la salud.

    El producto involucrado corresponde a:

    Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio

    Peso neto: 500 gramos

    Lote: L25114

    Vencimiento: abril de 2027

    RNPA: 13-061695

    Elaborador: Marolio S.A., Empedrado 2571, Ciudad Autónoma de Buenos Aires – RNE: 13010369 – Producto de Mendoza.

    Desde la ANMAT aclararon que la medida es de carácter preventivo y que se encuentra en curso la investigación sobre el origen de la contaminación. Asimismo, recomendaron a la población no consumir ni distribuir los envases identificados con el lote mencionado y, en caso de haberlo hecho, realizar una consulta médica ante la aparición de síntomas digestivos inusuales.

    El municipio de Rojas fue uno de los primeros en alertar sobre el hallazgo, dado que el producto había sido incorporado en los programas de asistencia alimentaria escolar. La notificación a la ANMAT permitió que la advertencia se extendiera a nivel nacional, con el objetivo de prevenir riesgos sanitarios en otras jurisdicciones.

    En paralelo, la empresa Marolio S.A. fue notificada y deberá brindar información sobre el proceso de elaboración y distribución del lote en cuestión, mientras las autoridades sanitarias evalúan si corresponde un retiro del mercado a nivel nacional.

    La ANMAT recordó que cualquier irregularidad detectada en productos alimenticios, cosméticos o medicamentos puede reportarse a través del sistema de denuncias disponible en su página web oficial, herramienta clave para garantizar la inocuidad de los alimentos y la seguridad de los consumidores.

