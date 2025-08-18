Comu festejó en el debut y Argentino no pudo en Chivilcoy

Comunicaciones se hizo fuerte en el “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” y venció a Juventud. CLUB COMUNICACIONES

En la la primera fecha de la Zona Norte B del Torneo Pre Federal de básquetbol el único equipo de Pergamino que pudo ganar fue Comunicaciones, que se hizo fuerte de visitante al derrotar 85 a 73 a Juventud en el “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” el pasado viernes.

El trámite del partido fue parejo hasta el último cuarto, donde el “Cartero” supo aprovechar la rotación que tiene al ser un plantel más largo y eso le permitió ganar el último cuarto 23 a 10, para arrancar con el pie derecho. Los jugadores más destacados de “Comu” fueron Bautista Gobetti con 24 puntos y Martín Gandoy con 20 y 7 rebotes. Y en el “Celeste” se destacó Santino Mogliati, con 21 puntos y 5 rebotes.

Derrota de Argentino El otro equipo de Pergamino, Argentino, disputó su partido en Chivilcoy ante Colón y perdió 73 a 59. El partido fue parejo en los primeros 20 minutos, pero el conjunto chivilcoyano logró quebrar el encuentro en el tercer cuarto tras ganarlo 22-13 y llegar al último periodo con una ventaja de 13 puntos, lo que le permitió manejar el partido y conseguir la victoria por 73 a 59.

Los jugadores destacados del partido fueron Erbel de Pietro con 20 puntos y 5 rebotes, secundado por Andrés Rolandelli, quién convirtió 13 puntos y capturó 7 rebotes, en el “León” y, en el “Blanco”, Lucas García Cano se destacó con 21 puntos y 6 rebotes.

Por la misma zona, Belgrano de San Nicolás derrotó a Náutico de San Pedro por 82 a 64. El equipo nicoleño cuenta con dos pergaminenses en su plantel: Francisco Ochoa, que aportó 7 puntos, y Noe Grunale, quién anoto 8. El otro equipo que integra la zona es Somisa, que quedó libre. Próximos partidos La segunda fecha de la Zona Norte B comenzará el viernes a las 21:00 con el partido entre Comunicaciones y Somisa de San Nicolás en el “Pickle Gracia”. El mismo día pero 15 minutos más tarde habrá duelo pergaminense, porque Argentino será local ante Juventud en el “Socios Fundadores”. La fecha seguirá el sábado desde las 21:00, con Náutico en San Pedro recibiendo a Colón de Chivilcoy. Belgrano de San Nicolás queda libre en esta jornada.

