lunes 18 de agosto de 2025
    • La autopista Pilar–Pergamino suma riesgos por falta de mantenimiento y ausencia de controles

    Los usuarios de la autopista denuncian baches, socavones y falta de luminarias en la traza, sin respuestas de Corredores Viales ni de Vialidad Nacional.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    18 de agosto de 2025 - 17:20
    En la autopista a la altura del kilómetro 201 (bajada Da Fonte) se puede ver un gran socavón en el terraplén de la traza.

    En la autopista a la altura del kilómetro 201 (bajada Da Fonte) se puede ver un gran socavón en el terraplén de la traza.

    LA OPINION

    La autopista Pilar–Pergamino, un corredor clave de la ruta nacional 8 largamente esperado por vecinos de nuestra ciudad y la región, hoy exhibe falencias graves de infraestructura. A los reiterados robos de cables y luminarias se suman baches, socavones y bajadas mal diseñadas que convierten a la traza en un riesgo latente para automovilistas y transportistas.

    Los usuarios frecuentes de la autovía señalan que la falta de reposición del tendido eléctrico tras los robos mantiene en penumbras a intersecciones y cruces claves, lo que multiplica las posibilidades de accidentes en sectores de alta circulación. Esta situación, advierten, lleva meses sin resolución y no existen anuncios oficiales de reparación.

    La gravedad de las falencias se puso en evidencia en un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 138, donde una mujer perdió la vida al chocar por la presencia de un bache de gran magnitud. En ese punto aún permanecen tambores metálicos de 200 litros marcando la zona, pero la reparación definitiva nunca fue realizada.

    A esto se suman las bajadas mal diseñadas que, según denuncian los automovilistas, generan maniobras peligrosas cada vez que deben utilizarlas para llegar a sus destinos. En el caso de la localidad de Urquiza, el puente de conexión mantiene a los vecinos parcialmente aislados, ya que la vinculación con la autopista quedó limitada y sin acceso seguro hacia el otro lado de la traza.

    Riesgos en la autopista

    En las últimas semanas aparecieron socavones de consideración en los kilómetros 209, 202 y 201. Especialistas advierten que, ante nuevas lluvias, podrían generarse huecos entre los terraplenes y la carpeta asfáltica, comprometiendo seriamente la estructura del pavimento y aumentando el riesgo de desprendimientos.

    Desde la delegación local de Corredores Viales, personal de la brigada de peajes informó reiteradamente sobre estas deficiencias a la central de la empresa estatal, sin que hasta el momento se hayan dispuesto medidas concretas de infraestructura. Tampoco hubo respuestas de los responsables del área central de Corredores Viales.

    En paralelo, la Dirección Nacional de Vialidad atraviesa un proceso de reestructuración que busca quitarle su carácter autárquico para pasar a depender del Ministerio de Economía, lo que genera mayor incertidumbre sobre la posibilidad de que intervenga en la resolución de estos problemas.

    La falta de un organismo que asuma de manera efectiva el mantenimiento de la autopista Pilar–Pergamino deja a los usuarios en una situación de vulnerabilidad. Son ellos quienes deben convivir diariamente con baches, zonas oscuras y socavones, en una obra que alguna vez fue concebida como sinónimo de seguridad y modernización para los viajes hacia la Ciudad de Buenos Aires.

