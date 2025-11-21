viernes 21 de noviembre de 2025
    • Anahí Sánchez va por la historia y su quinto título mundial en Puerto Rico

    “La Indiecita” busca su quinto cinturón mundial en distintas categorías. Enfrenta a la invicta local Stephanie Piñeiro por el cetro welter interino de la AMB.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    21 de noviembre de 2025 - 19:00
    Stephanie Piñeiro y Anahí Sánchez en la previa de un combate que puede meter a la pergaminense en la historia del boxeo femenino internacional.

    Stephanie Piñeiro y Anahí Sánchez en la previa de un combate que puede meter a la pergaminense en la historia del boxeo femenino internacional.

    AGUSTIN FELICE

    Anahí “La Indiecita” Sánchez vuelve a trepar este sábado al escenario grande del boxeo mundial. La pergaminense, de 34 años, buscará en Bayamón, Puerto Rico, un hito sin precedentes para el pugilismo femenino argentino: conquistar su quinto título mundial en distintas categorías, esta vez el interino de la división welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

    Su desafío será ante la campeona e invicta local, Stephanie “La Medicina” Piñeiro, en el “Coliseo Rubén Rodríguez”. El festival comenzará a las 19:00 de Argentina y la pelea estelar de Sánchez no sería antes de las 21:00, aproximadamente.

    Este viernes, ambas boxeadoras dejaron todo listo en el pesaje oficial: Sánchez marcó 66 kilos y Piñeiro 66,500, cumpliendo con el límite de la categoría. Fue la última parada antes de una noche que puede marcar un capítulo dorado para el deporte de Pergamino.

    Sánchez va por más gloria

    “La Indiecita” Sánchez ya fue campeona mundial en cuatro divisiones -pluma, superpluma, ligero y superligero- y una victoria este sábado la convertiría en la única boxeadora argentina en alcanzar cinco coronas mundiales en categorías diferentes (en entidades de reconocimiento internacional). Su nombre quedaría asociado a las grandes gestas del boxeo femenino nacional.

    La púgil de nuestra ciudad sabe que es una chance única y llega con el ánimo en alza. Suma cinco triunfos consecutivos en la Argentina y es la actual campeona argentina y sudamericana superligero, títulos que unificó el pasado 3 de mayo en la Federación Argentina de Box (FAB). Con récord de 26 victorias (13 KO) y 6 derrotas, su carrera internacional la ha enfrentado a las mejores del planeta: Katie Taylor, Jessica McCaskill y Chantelle Cameron, entre otras. Varias veces cayó por puntos, pero siempre dejó una imagen de dureza y perseverancia.

    Su trayectoria deportiva está atravesada por una historia personal cargada de esfuerzo. Anahí comenzó a entrenar a los 14 años por recomendación médica por un cuadro asmático. En el gimnasio de Juan Antonio “Kanga” Bonet -quien continúa acompañándola- encontró un camino que la llevó lejos en el mundo del boxeo.

    Su primera coronación mundial llegó en su undécimo combate, en 2015, cuando se consagró campeona pluma interina AMB (57,125 kg) tras vencer por puntos a la dominicana Dahianna Santana en el estadio del Club Comunicaciones. Al año siguiente obtuvo su segundo título, el superpluma vacante FIB (58,900 kg), al derrotar por nocaut técnico en cinco rounds a la griega Areti Mastrosdouka, también en “Comu”.

    El tercer cinturón llegó en 2017 en Tucumán, donde conquistó el título ligero vacante AMB (61,237 kg) noqueando a la local Cecilia Mena. Finalmente, en 2018 alcanzó su cuarta corona mundial al quedarse con el título superligero interino AMB (63,500 kg), tras un fulminante nocaut en el primer asalto frente a la colombiana Diana Ayala, nuevamente en Pergamino, en el estadio de Comunicaciones.

    Piñeiro, potencia e invicta

    Enfrente tendrá a una rival en pleno ascenso. La puertorriqueña Stephanie Piñeiro, de 35 años, está invicta en 9 combates (3 KO) y conquistó recientemente el cinturón interino welter de la AMB al noquear en el segundo round a la canadiense Marie-Pier Houle. Su equipo asegura que está lista para dar un salto en su carrera y buscar más adelante un duelo con la campeona mundial Lauren Price.

    Piñeiro afirmó en la previa que respeta la trayectoria de Sánchez, a quien considera “una rival con experiencia, que peleó con las mejores del mundo”. El respaldo del público boricua será un factor a favor de la campeona, que pelea en su ciudad natal y en el mismo escenario donde brilló para alcanzar el título que hoy pondrá en juego.

    Una noche para la historia

    Para Sánchez, esta pelea no solo representa la búsqueda de un nuevo cinturón: es la oportunidad de volver a escribir una página inolvidable para el deporte pergaminense y argentino. Con la experiencia de 32 combates profesionales y la conducción de “Kanga” Bonet y Agustín Felice en la esquina, “La Indiecita” confía en que puede sorprender en territorio ajeno.

    Ganarle a Piñeiro no será sencillo: la local llega motivada, en ascenso y con un equipo que anticipa un nocaut temprano. Pero la pergaminense sabe que estos escenarios son los que mejor la definen: adversidad y una ambición intacta. Este sábado, desde Pergamino y para el mundo, Anahí Sánchez vuelve a subirse al ring con la chance de convertirse en quíntuple campeona mundial y hacer historia. Y toda una ciudad vuelve a estar en su esquina.

